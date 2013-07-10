更正-全球金市：金价持稳在一周高点附近，静候中国数据

(更正：因译文有误，内文第二段美国期金应为“略上升”，非“略下滑”)

路透新加坡7月10日 - 金价周三几无变动，位于上日触及的一周高点附近，投资者静候中国贸易数据，以判断其经济形势。

0027GMT，现货金 下跌2美元，报每盎司1,247.66美元。美国期金 略上升至1,246.40美元。

金价周二触及一周高点1,260.01，并连续两日上涨，涨幅达到1%，因实货需求强劲，且中国通胀数据提振了黄金的避险魅力。

黄金拆借成本周二升至2009年1月以来最高，反映出在庞大出清部位以及实货需求反弹之后，储金银行供应减少。

今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将公布6月政策会议记录，主席贝南克也将在一场会议中发表演说。市场将密切观察，从中寻找美联储是否缩减购债计划的指引。

国际货币基金组织(IMF)周二调降全球成长预估，因新兴经济体成长放缓及欧洲陷于衰退。这已是IMF自去年初以来第五度调降成长预估。

停工将近两个月之后，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 已恢复其印尼Grasberg矿场的铜精矿出货，但预计今年产量下滑五分之一。

印度黄金需求减缓，不过交易商预计如果金价跌破25,000卢比的关口，需求将温和回升。(完)

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