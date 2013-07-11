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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 08:56 BJT

全球金市：金价触及两周半高位，受美联储政策预期提振

美国期金 一度涨3.3%至两周半高点1,288.3美元。现货银 亦扬升3%至19.93美元，为一周半高位。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。

贝南克周三在麻省剑桥一个经济会议上表示，美联储有必要继续维持宽松货币政策，因通胀率处于低位且失业率为7.6%。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 周三称，其黄金持仓量下降0.07%至939.08吨。

印度一贸易机构周三在一份声明中称，印度珠宝商自愿禁止出售金币和金条可能再持续六个月时间，以支持政府控制进口的举措。(完)

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(编译 李爽 审校 王兴亚)
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