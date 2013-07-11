全球金市：金价攀升1.4%，因寄望美联储将在一段时间内继续执行刺激计划

港报社评：柯文哲贬香港，适宜视作警醒--明报4月11日
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
* 金价连涨第四日，本周累计攀升逾5%
* 贝南克重申宽松货币政策立场
* 一个月黄金远期拆借利率处于负值区域，预计供应紧缺
路透纽约/伦敦7月11日 - 金价周四攀升1.3%，至近三周高位，逼近1,300美元，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克重申将在一段时间内继续执行货币刺激政策后，投资者纷纷买入黄金对冲通胀。
贝南克周三表示，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策。受此推动，金价延续涨势，连涨第四日。
贝南克的讲话引发股市上扬，美元走软。之前，美联储发表的最新一次政策会议记录显示，很多委员希望在撤走经济刺激举措前，看到更多就业市场稳步改善的证据。
周三前，经济学家曾预计美联储可能从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模。
现货金 盘中攀升2.7%，至6月24日以来最高1,298.36美元。1800 GMT，上扬1.4%，报每盎司1,281.40美元。
美国Comex期金 收涨32.50美元，报每盎司1,279.90美元，根据路透初步数据，成交量为225,000口，较30日均值高出10%。
黄金拆借成本仍接近2009年1月以来最高水平，反应在大量清盘后持有黄金的银行供应不断减少，且对实货黄金产品的需求很有韧性。
周二，黄金远期拆借利率(GOFO)，即持有黄金的银行通过互换协议借出黄金换取美元的利率，仍处于负值区域，为-0.05%，暗示短期内供应可能紧缺。
不过，投资者人气仍然谨慎。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量减少0.1%，至3,019.2万盎司，触及2009年2月以来的新低。
黄金强势推高银价。现货银 攀升至三周高位20.26美元。最新上扬3.6%，至每盎司20.02美元。现货铂金 攀升2.3%，报每盎司1,403.24美元。现货钯金 小涨0.3%，报每盎司714.97美元。 ----------------------------1800 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1279.90 32.50 2.6 1262.10 1297.20 188,626 COMEX白银期货 19.956 0.791 4.1 19.430 20.250 48,390 COMEX铂金期货 1407.60 39.50 2.9 1376.20 1413.50 9,604 COMEX钯金期货 718.20 4.40 0.6 715.20 731.85 3,870 现货金 1281.40 17.76 1.4 1264.41 1298.36 现货银 20.020 0.690 3.6 19.430 20.260 现货铂金 1403.24 31.24 2.3 1381.00 1409.50 现货钯金 714.97 2.47 0.3 718.02 728.50(完)
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透4月11日 - 金价周二持坚，在朝鲜(北韩)和中东政治紧张情势升 温之际，受其避险地位支撑。 0101GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。 法国即将举行总统大选，以及美国打击叙利亚后朝鲜半岛和中东紧张 局势升温，令投资者感到不安，即使近几个月的数据显示全球经济稳步改 善。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686