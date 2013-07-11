全球金市：金价攀升1.4%，因寄望美联储将在一段时间内继续执行刺激计划

* 金价连涨第四日，本周累计攀升逾5%

* 贝南克重申宽松货币政策立场

* 一个月黄金远期拆借利率处于负值区域，预计供应紧缺

路透纽约/伦敦7月11日 - 金价周四攀升1.3%，至近三周高位，逼近1,300美元，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克重申将在一段时间内继续执行货币刺激政策后，投资者纷纷买入黄金对冲通胀。

贝南克周三表示，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策。受此推动，金价延续涨势，连涨第四日。

贝南克的讲话引发股市上扬，美元走软。之前，美联储发表的最新一次政策会议记录显示，很多委员希望在撤走经济刺激举措前，看到更多就业市场稳步改善的证据。

周三前，经济学家曾预计美联储可能从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模。

现货金 盘中攀升2.7%，至6月24日以来最高1,298.36美元。1800 GMT，上扬1.4%，报每盎司1,281.40美元。

美国Comex期金 收涨32.50美元，报每盎司1,279.90美元，根据路透初步数据，成交量为225,000口，较30日均值高出10%。

黄金拆借成本仍接近2009年1月以来最高水平，反应在大量清盘后持有黄金的银行供应不断减少，且对实货黄金产品的需求很有韧性。

周二，黄金远期拆借利率(GOFO)，即持有黄金的银行通过互换协议借出黄金换取美元的利率，仍处于负值区域，为-0.05%，暗示短期内供应可能紧缺。

不过，投资者人气仍然谨慎。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量减少0.1%，至3,019.2万盎司，触及2009年2月以来的新低。

黄金强势推高银价。现货银 攀升至三周高位20.26美元。最新上扬3.6%，至每盎司20.02美元。现货铂金 攀升2.3%，报每盎司1,403.24美元。现货钯金 小涨0.3%，报每盎司714.97美元。 ----------------------------1800 GMT---------------------------------

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