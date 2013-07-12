全球金市：金价下跌，但录得近两年来最大周度升幅

* 黄金ETF黄金持有量下降且股市走强，料不利黄金价格
* 上海黄金和白银期货交易量触及纪录高位，溢价走宽
* 投资人在消化法国信贷评等遭调降以及塞浦路斯总统的讲话
路透纽约/伦敦7月12日 - 金价周五下跌，但录得近两年来最大单周升幅，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减货币刺激计划的忧虑暂时得到缓和。
本周现货金上涨4.8%，为2011年10月来最大周度升幅。在美联储主席贝南克周三称鉴于通胀偏低及就业市场存在不确定性，美联储需要保持宽松货币政策后，金价上涨。
实货黄金供应显示有些收紧的迹象，扶助限制黄金周五的跌幅。
但分析师称，在经济呈现一些正面迹象下，美股近期上涨，且黄金支持上市交易基金(ETF)的黄金持有量下降并没有缓和迹象，可能令金价承压。
“美股主要股指昨日收在纪录高位，可能驱使投资人再次从黄金ETF转投股市，将不利黄金，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。
“任何金价持续反弹将难以令人信服，除非ETF黄金持有量下降的势头缓和，”Weinberg称。
1903 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,282.06美元，结束四天连涨。
纽约商品期货交易所(COMEX)-美国8月期金 收低2.30美元，报每盎司1,277.60美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约20%。
金价缩减跌幅，此前美国政府数据显示6月生产者物价指数升幅多于预期，擦亮黄金作为对冲通胀工具的吸引力。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 公布周度黄金持有量下降幅度为2.6%，为4月底来最大降幅。
投资人正消化惠誉周五下调法国信贷评等及本周稍早标准普尔调降意大利信贷评级的消息。
塞浦路斯总统称希望该国不再需要为了满足国际救助计划条款而卖出黄金储备，金市对此反应不大。
**供应吃紧**
上海期货交易所黄金和白银成交量跳升至纪录高位，之前一周上海期货交易所推出盘后交易，因投资人及对冲需求急升。
此外，中国黄金和白银产品较美国的升水仍然处于很宽水平。
汇丰首席金属分析师James Steel说，COMEX注册黄金总库存下降至12年低位，少于100万盎司，凸显实货黄金市场紧张。
注册黄金是指符合标准的100盎司COMEX黄金金条，这是用来支持美国黄金期货交割要求的。
其他贵金属方面，现货银 跌1.1%，报每盎司19.87美元。现货铂金 小跌0.1%，报每盎司1,402.99美元。现货钯金 小涨0.1%，报每盎司716.97美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1277.60 -2.30 -0.2 1266.40 1287.40 124,511
COMEX白银期货 19.792 -0.164 -0.8 19.620 20.190 25,378
COMEX铂金期货 1406.90 -0.70 0.0 1398.10 1418.10 5,804
COMEX钯金期货 722.90 4.70 0.7 710.30 724.90 2,189
现货金 1282.06 -2.63 -0.2 1268.45 1288.25
现货银 19.870 -0.230 -1.1 19.670 20.210
现货铂金 1402.99 -1.51 -0.1 1399.00 1414.75
现货钯金 716.97 0.47 0.1 715.27 722.50(完)