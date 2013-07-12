全球金市：金价下跌，但录得近两年来最大周度升幅

全球汇市：投机客增持美元净多仓--CFTC/路透数据

路透纽约4月14日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据 和路透计算，最近一周汇市投机客增加对美元的看多押注，从而使净多仓 脱离五周低点。 之前投机客削减美元多仓，因美国总统特朗普及其共和党提出的医改 计划上月未能获得足够多的支持，市场怀疑其是否有能力兑现减税和基建 支出的竞选承诺。 截至4月11日当周，美元净多仓总计150.4亿美元，高于前一周的146. 7亿美元，后者是2月28日以来最低水平。 美国总统特朗普在华尔街日报周三晚间刊登对的采访中表示，美元“ 太强了”，可能损害经济。投机客在此之后是否削减多仓，尚不得而知。 美元指数当周跌近0.7%，因有关美国与叙利亚、俄罗斯和朝鲜 的地缘政治疑虑促使投资者避险，交易员退出美元买进日圆。 日圆净空仓降至34,746口，为12月6日以来最低。 美元兑日圆当周跌2.2%，触及11月17日以来低位108.52日圆。美元兑 日圆也跌破200日移动均线，技术面看美元偏空。 路透对芝加哥国际货币市场(