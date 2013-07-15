全球金市：金价小跌，关注贝南克讲话以寻找刺激措施线索

国际油市：亚洲柴油裂解价差触及逾一个月高位，因供给预计吃紧

路透新加坡4月13日 - 亚洲柴油裂解价差周四触及逾一个月高位，贸 易商表示该地区炼厂维护之际供给料将收紧。 中国海关的数据显示，第一季成品油进口量同比下降0.6%至768万吨 。 定船数据显示，维多公司已经初步预定“孔雀座”油轮在4月21日运 输6万吨轻循环油从新加坡前往中国南方地区，不过还不能向该公司确认 这一消息。 经过多年来常常出现的爆发式增长之后，亚洲大型经济体的燃油消 费已显出疲态，这对石油输出国组织(OPEC)带领的旨在消除全球供应过剩 并提升油价的努力构成不利。 “需求增长的迹象已不像从前。中国燃油需求增长处于三年低位，日 本燃油需求也也下降，”Freight Investor Services的燃油经纪人Matt Stanley表示。“考虑到待售成品油规模之大...我认为我们迟早会看到一 些卖家陷入窘境。”(完) (编译 王洋; 审校 张涛)