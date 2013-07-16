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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 08:55 BJT

全球金市：金价持平，投资者等候本周稍晚的贝南克国会证词

但周一公布的另一份报告显示，美国纽约联邦储备银行7月制造业活动加快增长。

市场目前关注贝南克周三和周四的半年度国会证词，以寻觅有关美联储缩减购债计划时间和速度的更多迹象。

投资者在等候金价更加稳定再投资黄金，即便对经济复苏的疑虑正提升黄金的长期魅力。

智利上诉法院周一暂停Barrick Gold 备受争议的Pascua-Lama金矿项目，直到该公司建立基础设施防止水污染，并命令审查该矿的环境许可。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 张涛)

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