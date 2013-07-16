全球金市：金价上扬，因通胀回稳缓和了美联储立即开始缩减刺激规模的忧虑

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 美元走软支撑金价涨势
* 市场关注美联储主席贝南克周三和周四在国会作证
* 实货黄金买盘仍然强劲，但显现放缓的迹象
路透纽约/伦敦7月16日 - 金价周二上扬，因有迹象显示美国通胀压力回稳，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)将按计划在今年稍后开始缩减购债规模，而非马上开始行动。
金市投资者仍然关注美联储主席贝南克周三和周四在国会进行半年度作证，从中寻找联储缩减购债计划开始的时机和速度等线索。
美国劳工部公布的数据显示，美国6月消费者物价指数攀升0.5%，为2月以来最大月度涨幅，分析师预估为增长0.3%。数据公布后，金价扩大涨幅。
“CPI数据低于美联储希望看到的水平，因此，金市认为距离联储开始缩减构债规模还有一段时间，”券商Marex Spectron的Carlos Perez-Santalla表示。
1727 GMT，现货金 上扬0.7%，报每盎司1,291.11美元。
美国8月期金 上扬6.50美元，至每盎司1290.10美元。
美元 周二承压支撑了金价，因周一公布的美国零售销售数据令人失望，引发投资者怀疑美联储将在短期内开始缩减刺激规模。
交易商称，黄金实货需求仍然强劲，但已显露出放缓的迹象。
全球最大黄金买家印度的黄金珠宝需求减弱，且预计在8月底秋季结婚高峰和宗教节日来临前不会增加。
交易商称，来自中国的买盘也很低迷，因买家观望更明确的价格走向。
上海黄金交易所(SGE)金条较伦敦现货金的溢价从上周触及的36美元的高位跌至25美元，限制了金价的升势。
现货银 上扬0.3%，报每盎司19.95美元。现货钯金 攀升0.6%，报每盎司732.75美元。现货铂金 回落0.50美元，报每盎司1,421.50美元，因数据显示6月欧洲汽车市场非常疲弱，铂金是生产汽车三元催化器的主要原材料。(完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别