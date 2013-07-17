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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 09:11 BJT

全球金市：金价守住涨幅，静候贝南克证词陈述

现货金 在0821GMT时基本持平于每盎司1,292.21美元，在上周四触及的三周高位1,298.36下方徘徊。美国期金 上涨约1美元至1,291.50。

金价周二上扬0.8%，此前美国劳工部公布，6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%，为2月以来最大涨幅，从而增强了黄金作为通胀避险工具的魅力。

金价在过去几周中一直处于剧烈震荡，因为此前美联储官员就何时缩减经济刺激政策发表了彼此矛盾的言论。

塞浦路斯周二表示，出售黄金储备并非该国偿还债务的唯一选项。此前有消息称塞浦路斯可能被迫出售黄金，曾一度打压黄金价格在4月大跌，因交易商担心这可能会设下一个先例。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，截止周二的黄金持仓量降至937.57吨的四年低点。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 孙茉莉/徐文焰/李婷仪)
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