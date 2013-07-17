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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 15:36 BJT

全球金市：金价下跌但仍接近三周高位，受美元升势压抑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1287.76 -4.23 -0.33 -23.10

现货银 19.83 -0.15 -0.75 -34.51

现货铂金 1419.24 -4.26 -0.30 -7.54

现货钯金 728.47 -5.03 -0.69 5.27

COMEX期金 1286.80 -3.60 -0.28 -23.21 17277

COMEX期银 19.83 -0.11 -0.55 -34.58 4442

汇率

欧元/美元 1.3133

美元/日圆 99.37

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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