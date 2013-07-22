全球金市：金价飙升至1,300美元之上，看空人士寻求回补空头

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
* 基金回补创纪录的空头，可能仍然看空金市
* 金价升穿50日均线
* 印度采取更多举措收紧黄金进口
路透纽约/伦敦7月22日 - 金价周一急升3%，触及一个月高位，再度回到1,300美元的技术关口之上，投机客因担心近期的跌势逆转，纷纷回补空头头寸。
这是金价在13个月以来录得的最大单日涨幅，同时录得近两年来最大三日涨幅。另外，随着8月期货合约即将开始交割，期货投资者从8月合约展期至12月合约，这也导致市场出现大量空头回补买盘。7月31日是8月合约的首个交割通知日。
在现货金自2012年11月以来首次收在50日移动均线之上后引发的技术性买盘扶助金价守住涨幅。
不过，分析师称，看空押注可能重现，加之印度收紧黄金进口规定，均暗示金价可能再度承压。
1935 GMT，现货金 劲扬3%，报每盎司1,334.31美元，盘中触及6月20日以来最高1,338.91美元。
8月美国期金 收涨43.10美元，报每盎司1,336美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值高出约15%。
现货银 大涨5.4%，报每盎司20.51美元。
自上周四以来，金价累计上扬4.6%，为2011年10月27日以来最大三日涨幅。
今年迄今，金价仍下跌23%，深陷熊市区域。根据商品交易委员会公布的数据，截至7月16日当周，投机客增加了近2,000口头寸，金市的净空头头寸仍处于创纪录的80,100口。
印度央行周一再度采取行动收紧黄金进口。印度央行要求所有指定的银行及代理公司至少出口之前所有进口黄金的五分之一。
其他贵金属方面，现货铂金 上扬1.4%，报每盎司1,443.75美元。现货钯金 小跌0.1%，报每盎司743.97美元。 ----------------------------2027 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1336.00 43.10 3.3 1295.40 1339.10 183,821 COMEX白银期货 20.509 1.049 5.4 19.495 20.575 48,605 COMEX铂金期货 1448.00 16.80 1.2 1430.50 1456.40 7,404 COMEX钯金期货 750.45 0.70 0.1 745.00 754.00 3,239 现货金 1334.31 38.57 3.0 1296.95 1338.91 现货银 20.510 1.050 5.4 19.570 20.600 现货铂金 1443.75 20.25 1.4 1433.25 1452.50 现货钯金 743.97 -0.53 -0.1 748.00 752.04(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
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