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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 16:21 BJT

全球金市：金价连续第四日延续涨势，接近一个月高位

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1335.40 0.36 +0.03 -20.25

现货银 20.37 -0.16 -0.78 -32.73

现货铂金 1437.25 -3.25 -0.23 -6.37

现货钯金 741.97 -2.03 -0.27 7.22

COMEX期金 1334.70 -1.30 -0.10 -20.35 29479

COMEX期银 20.36 -0.15 -0.75 -32.84 8409

汇率

欧元/美元 1.3204

美元/日圆 99.40

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪; 审校 于春红)
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