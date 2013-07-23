全球金市：金价升至一个月高位，受助于期权相关买盘

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 技术性支撑及美元下跌扶助提振金价
* 在期权到期和期货首个交割通知日前，有回补空头
路透纽约/伦敦7月23日 - 金价周二上涨至一个月高位，因投机者在期权于本周稍晚到期前回补空头，此前金价在上日升穿技术关口1,300美元后进一步攀升。
金市在稍早大部时间交投缺乏方向，在尾盘反弹，夏季市场交投清淡，因美元下跌促使担忧金价下行趋势逆转的基金回补其空头头寸。
“市场有一些期权相关的买盘，因交易商在期权市场回补空头，这增加了期货买盘，”Vision Financial Markets金属交易部董事David Meger说。
1950 GMT，现货金 劲扬0.6%，报每盎司1,342.74美元，盘中触及一个月新高1,346.11美元。
8月美国期金 收跌1.30美元，报每盎司1,334.70美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值高出约5%。
分析师表示，技术性买盘可能扶助点燃金价涨势。
“现货金留守在50日移动均线切入位1,331美元以上可能对金价提供了一些支撑，“汇丰首席金属分析师James Steel说。
路透数据显示，周一金价收在关键技术阻力位上方，为1月底来首次。
分析师表示，随着8月期货合约即将开始交割，期货投资者从8月合约展期至12月合约，这也导致期货投资人空头回补，对金价带来支撑。7月31日是8月合约的首个交割通知日。
其他贵金属方面，现货银 跌0.3%，报每盎司20.47美元。
现货铂金 小升0.1%，报每盎司1,442美元。现货钯金 跌1%，报每盎司736.72美元。 ----------------------------1950 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1334.70 -1.30 -0.1 1325.60 1346.40 146,990 COMEX白银期货 20.254 -0.255 -1.2 20.080 20.595 34,339 COMEX铂金期货 1443.10 -4.90 -0.3 1423.20 1454.00 9,824 COMEX钯金期货 739.45 -11.00 -1.5 731.20 747.50 3,231 现货金 1342.74 7.70 0.6 1327.40 1346.11 现货银 20.470 -0.060 -0.3 20.140 20.600 现货铂金 1442.00 1.50 0.1 1426.00 1450.50 现货钯金 736.72 -7.28 -1.0 734.27 745.72(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。