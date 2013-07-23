全球金市：金价升至一个月高位，受助于期权相关买盘

* 技术性支撑及美元下跌扶助提振金价

* 在期权到期和期货首个交割通知日前，有回补空头

路透纽约/伦敦7月23日 - 金价周二上涨至一个月高位，因投机者在期权于本周稍晚到期前回补空头，此前金价在上日升穿技术关口1,300美元后进一步攀升。

金市在稍早大部时间交投缺乏方向，在尾盘反弹，夏季市场交投清淡，因美元下跌促使担忧金价下行趋势逆转的基金回补其空头头寸。

“市场有一些期权相关的买盘，因交易商在期权市场回补空头，这增加了期货买盘，”Vision Financial Markets金属交易部董事David Meger说。

1950 GMT，现货金 劲扬0.6%，报每盎司1,342.74美元，盘中触及一个月新高1,346.11美元。

8月美国期金 收跌1.30美元，报每盎司1,334.70美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值高出约5%。

分析师表示，技术性买盘可能扶助点燃金价涨势。

“现货金留守在50日移动均线切入位1,331美元以上可能对金价提供了一些支撑，“汇丰首席金属分析师James Steel说。

路透数据显示，周一金价收在关键技术阻力位上方，为1月底来首次。

分析师表示，随着8月期货合约即将开始交割，期货投资者从8月合约展期至12月合约，这也导致期货投资人空头回补，对金价带来支撑。7月31日是8月合约的首个交割通知日。

其他贵金属方面，现货银 跌0.3%，报每盎司20.47美元。

现货铂金 小升0.1%，报每盎司1,442美元。现货钯金 跌1%，报每盎司736.72美元。 ----------------------------1950 GMT---------------------------------

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