全球金市：金价连涨四日后转跌，因美元走坚

现货金每盎司从6月底的三年低点已上涨了逾160美元。

市场正静候将于0145GMT发布的中国制造业数据，以了解中国经济增长状况。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周二止黄金持仓减0.16%至929.76吨。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周二称，第二季利润大幅下降，并推出削减中期支出的计划，因金属价格下跌和全球经济具有不确定性。(完)

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