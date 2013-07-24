全球金市：金价连涨四日后转跌，因美元走坚

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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现货金每盎司从6月底的三年低点已上涨了逾160美元。
市场正静候将于0145GMT发布的中国制造业数据，以了解中国经济增长状况。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周二止黄金持仓减0.16%至929.76吨。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周二称，第二季利润大幅下降，并推出削减中期支出的计划，因金属价格下跌和全球经济具有不确定性。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。