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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 15:47 BJT

全球金市：现货金削减跌幅，等待COMEX期金到期和美国就业报告

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1319.76 -0.93 -0.07 -21.19

现货银 20.06 -0.08 -0.40 -33.75

现货铂金 1434.24 -8.68 -0.60 -6.56

现货钯金 738.47 -5.68 -0.76 6.72

COMEX期金 1319.90 0.40 +0.03 -21.24 20618

COMEX期银 20.07 0.05 +0.22 -33.79 4295

汇率

欧元/美元 1.3212

美元/日圆 99.84

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/梁睿雪; 审校 李婷仪/艾茂林)
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