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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 08:43 BJT

全球金市：现货金微跌，关注美联储会议

美联储周二开始为期两天的政策会议，英国央行和欧洲央行本周亦召开政策会议。

尽管上周现货金涨3%，但许多技术分析师认为，周三的大幅下跌传递出偏空信号，表明黄金可能进一步跌向三年低位。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，上周对冲基金和基金经理的黄金期货和期权多头部位触及四个月高点，因臆测美联储低利率政策将维持更长时间。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，俄罗斯、乌克兰和阿塞拜疆等八个国家6月增持黄金，反映了部分新兴国家在外汇储备中增加黄金持仓的强烈兴趣。

摩根大通周五公布一份令人意外的声明，称其正在退出实货大宗商品交易，因为在原材料交易中华尔街面临前所未见的巨大政治和监管压力。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 张涛)
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