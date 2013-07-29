全球金市：金价在连涨三周后回落，投资者静待美联储政策会议

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
* 金价在过去三周累计上扬9%后回落
* 交易商在美联储会议前和美国数据公布前离场观望
* 中国黄金上市交易基金上市首日下跌
路透纽约7月29日 - 金价周一走低，因投资者在连涨三周后锁定获利，并将注意力转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周稍后将举行的政策会议，市场广泛预计，美联储将重申保持利率在近零水平的立场。
1945 GMT，现货金 下跌0.25%，报每盎司1,329.90美元。上周，金价在一个月来首次重回1,300美元上方。过去三周，金价累计攀升9%。
美国8月期金 收涨6.90美元，报每盎司1,328.40美元。
本周，指标8月合约将迎来首个交割通知日，Phillip Streible的高级商品经纪RJ O'Brien表示，在本周一系列美国数据公布前，部分持有多头头寸的市场人士离场观望。
“由于美联储两日会议即将举行，加之本周将公布GDP和就业报告等数据，任何持有多头头寸的投资者都必须决定是否展期多头头寸，”他说。
接受路透调查的经济学家预计，7月美国非农就业岗位增加18.4万个，这是非常良性的增长，可能引发市场传言美联储将提早而非推迟开始缩减其购债计划规模。如果传言成真，金价可能受压。
美国联邦公开市场委员(FOMC)将从周二开始为期两天的政策会议，预计将在周三下午发布政策声明。
本周，欧洲央行和英国央行也将举行政策会议，预计将重申或完善之前发布的政策指引，即如果经济成长未实现目标，且通胀不构成威胁，将在较长时间内维持超低利率。
美元指数 从五周低位反弹也令金价承压。
中国首两只黄金支持的上市交易基金(ETF)今日首日在上海证交所挂牌，表现不佳。
华安易富黄金 和国泰黄金 ETF首轮认购总计募集资金16亿元人民币，远低于预期，因金价下跌和近期国内信贷紧缩的恐慌。
现货银 下跌0.50%，报每盎司19.90美元，上周触及一个月高位20.60美元。金/银价格比升至2010年8月以来最高，接近67。
现货铂金 上扬1.05%，报每盎司1,440美元。现货钯金 急升2.35%，报每盎司740美元。(完)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)