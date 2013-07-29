全球金市：金价在连涨三周后回落，投资者静待美联储政策会议

* 金价在过去三周累计上扬9%后回落

* 交易商在美联储会议前和美国数据公布前离场观望

* 中国黄金上市交易基金上市首日下跌

路透纽约7月29日 - 金价周一走低，因投资者在连涨三周后锁定获利，并将注意力转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周稍后将举行的政策会议，市场广泛预计，美联储将重申保持利率在近零水平的立场。

1945 GMT，现货金 下跌0.25%，报每盎司1,329.90美元。上周，金价在一个月来首次重回1,300美元上方。过去三周，金价累计攀升9%。

美国8月期金 收涨6.90美元，报每盎司1,328.40美元。

本周，指标8月合约将迎来首个交割通知日，Phillip Streible的高级商品经纪RJ O'Brien表示，在本周一系列美国数据公布前，部分持有多头头寸的市场人士离场观望。

“由于美联储两日会议即将举行，加之本周将公布GDP和就业报告等数据，任何持有多头头寸的投资者都必须决定是否展期多头头寸，”他说。

接受路透调查的经济学家预计，7月美国非农就业岗位增加18.4万个，这是非常良性的增长，可能引发市场传言美联储将提早而非推迟开始缩减其购债计划规模。如果传言成真，金价可能受压。

美国联邦公开市场委员(FOMC)将从周二开始为期两天的政策会议，预计将在周三下午发布政策声明。

本周，欧洲央行和英国央行也将举行政策会议，预计将重申或完善之前发布的政策指引，即如果经济成长未实现目标，且通胀不构成威胁，将在较长时间内维持超低利率。

美元指数 从五周低位反弹也令金价承压。

中国首两只黄金支持的上市交易基金(ETF)今日首日在上海证交所挂牌，表现不佳。

华安易富黄金 和国泰黄金 ETF首轮认购总计募集资金16亿元人民币，远低于预期，因金价下跌和近期国内信贷紧缩的恐慌。

现货银 下跌0.50%，报每盎司19.90美元，上周触及一个月高位20.60美元。金/银价格比升至2010年8月以来最高，接近67。