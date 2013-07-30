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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 08:39 BJT

全球金市：金价持稳，市场等待美联储会议结果

美联储周二开始为期两天的政策会议，料于周三午后公布新的政策声明。外界广泛预期美联储会重申其近零利率立场。

此次会议应为美联储何时开始缩减购债规模提供线索。

印度黄金较伦敦黄金溢价跳增至每盎司25-30美元，因在印度迎来一系列节日前，市场供应不足，且印度实施进口限制。

贵金属矿商Polymetal 称，其将减计至多3.4亿美元资产价值，因金价大幅下跌。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/李爽 审校 于春红)
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