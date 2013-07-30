全球金市：金价在交投淡静中下跌，市场焦点在美联储会议结果

* 美国房价及消费者信心数据令人失望

* 本周欧洲央行英国央行举行会议，美国公布就业数据

* 印度停止黄金进口，David Einhorn看好黄金

路透纽约/伦敦7月30日 - 金价周二在交投淡静中小幅下跌，市场人士离场观望，静待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明可能为缩减购债计划的步伐提供线索。

黄金缩减稍早的跌幅，因数据显示5月房价升幅低于预期，且7月消费者信心回落，为美国经济可能放缓的迹象。

美联储进行为期两天会议后，按计划将在周三公布政策声明。交易商将关注美联储何时将降低每月850亿美元购债计划的线索。

“如果美联储主席贝南克的讲话特别指出就业市场潜在疲弱，我认为金价将会上升更多，”管理超过10亿美元客户资产的Sica Wealth的首席投资长Jeffrey Sica说。

1903 GMT，现货金 小跌0.58美元，报每盎司1,326.41美元，之前交投在10美元的狭窄交投区间内。

美国8月期金 收低4.40美元，报每盎司1,324美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值少大约20%。

在实货市场，印度自7月22日停止黄金进口，令黄金库存溢价急升，在印度的交易商尝试弄清楚印度央行有关将进口和出口量连系的新规例。

长期看涨黄金、对冲基金Greenlight Capital主管David Einhorn表示，他对黄金的乐观看法“没有改变”，且目前他的投资组合在金矿商及黄金有相等的敝口。

分析师表示，在本周余下时间黄金可能交投震荡，因为欧洲央行和英国央行本周稍后举行政策会议，至为关键的美国7月就业报告将在周五公布。

现货银 下跌0.4%，报每盎司19.73美元，较上周触及一个月高位20.60美元低近1美元。

现货铂金 下滑0.5%，报每盎司1,432.75美元。现货钯金 大跌2.1%，报每盎司726.72美元。

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