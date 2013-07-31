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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 15:47 BJT

全球金市：现货金走高，有望创下2012年1月以来单月最大涨幅

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1331.60 4.91 +0.37 -20.48

现货银 19.87 0.16 +0.81 -34.38

现货铂金 1436.99 2.49 +0.17 -6.39

现货钯金 732.72 5.45 +0.75 5.88

COMEX期金 1331.40 7.40 +0.56 -20.55 1434

COMEX期银 19.85 0.17 +0.86 -34.50 5074

汇率

欧元/美元 1.3247

美元/日圆 97.98

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/梁睿雪; 审校 王洋)

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