全球金市：金价震荡上扬，美联储可能按计划开始缩减购债规模

* 美联储称经济持续复苏，但仍需要支持

* 第二季GDP增幅高于预期

* 金价录得2012年1月以来最大单月涨幅

路透纽约7月31日 - 金价周三震荡上扬，抹去稍早录得的跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的政策声明中，未暗示将在9月会议上开始缩减购债规模。

金价上扬0.1%，稍早在令人鼓舞的经济数据公布后回落1%，因数据引发市场担忧，美联储将开始缩减每月850亿美元的购债计划规模。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三发布的政策声明中称，经济继续复苏，但仍需要支持，联储未暗示将在短期内开始缩减购债规模。联储将在短期内继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和外海增长疲弱拖累的经济。

“今天美联储发出的信号是，联储仍可能按计划开始缩减购债规模，这意味着在未来的某个时点，利率将攀升，”RBC Capital Markets的期货部分全球策略和执行董事Ed Lashinski称。

“这对金市不利，且将限制市场在目前基础上进一步上扬的能力，”Lashinski说，此轮涨势将在1,330-1,350美元触顶。

美联储主席贝南克在6月的记者会上表示，联储可能在今年稍后开始放慢购债进度，并计划在明年中结束购债。

市场广泛预期，联储将在9月17-18日举行的政策会议上开始缩减购债计划。

1906 GMT，现货金 上扬0.1%，报每盎司1,327.60美元。稍早触及逾一周最低1,305.30美元。

美国8月期金 收跌11.60美元，收报每盎司1,312.40美元，根据汤森路透数据，成交量与30日均值一致。

本月迄今，金价上扬7.5%，为2012年1月以来最大单月涨幅。

其他贵金属方面，现货银 跳升1.1%，报每盎司19.92美元。现货铂金 上扬0.3%，报每盎司1,438.75美元。现货钯金 小涨0.1%，报每盎司727.72美元。 ----------------------------1906GMT---------------------------------

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