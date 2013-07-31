全球金市：金价震荡上扬，美联储可能按计划开始缩减购债规模

国际油市：亚洲燃料油微升，库存大涨短期内料抑制价格升势
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
* 美联储称经济持续复苏，但仍需要支持
* 第二季GDP增幅高于预期
* 金价录得2012年1月以来最大单月涨幅
路透纽约7月31日 - 金价周三震荡上扬，抹去稍早录得的跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的政策声明中，未暗示将在9月会议上开始缩减购债规模。
金价上扬0.1%，稍早在令人鼓舞的经济数据公布后回落1%，因数据引发市场担忧，美联储将开始缩减每月850亿美元的购债计划规模。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三发布的政策声明中称，经济继续复苏，但仍需要支持，联储未暗示将在短期内开始缩减购债规模。联储将在短期内继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和外海增长疲弱拖累的经济。
“今天美联储发出的信号是，联储仍可能按计划开始缩减购债规模，这意味着在未来的某个时点，利率将攀升，”RBC Capital Markets的期货部分全球策略和执行董事Ed Lashinski称。
“这对金市不利，且将限制市场在目前基础上进一步上扬的能力，”Lashinski说，此轮涨势将在1,330-1,350美元触顶。
美联储主席贝南克在6月的记者会上表示，联储可能在今年稍后开始放慢购债进度，并计划在明年中结束购债。
市场广泛预期，联储将在9月17-18日举行的政策会议上开始缩减购债计划。
1906 GMT，现货金 上扬0.1%，报每盎司1,327.60美元。稍早触及逾一周最低1,305.30美元。
美国8月期金 收跌11.60美元，收报每盎司1,312.40美元，根据汤森路透数据，成交量与30日均值一致。
本月迄今，金价上扬7.5%，为2012年1月以来最大单月涨幅。
其他贵金属方面，现货银 跳升1.1%，报每盎司19.92美元。现货铂金 上扬0.3%，报每盎司1,438.75美元。现货钯金 小涨0.1%，报每盎司727.72美元。 ----------------------------1906GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1312.40 -11.60 -0.9 1304.90 1338.40 5,931 COMEX白银期货 19.628 -0.052 -0.3 19.355 20.100 48,552 COMEX铂金期货 1429.30 -8.20 -0.6 1418.40 1449.90 7,767 COMEX钯金期货 726.35 -2.30 -0.3 722.30 738.85 3,772 现货金 1327.60 0.91 0.1 1305.30 1338.26 现货银 19.920 0.210 1.1 19.410 20.110 现货铂金 1438.75 4.25 0.3 1420.00 1446.00 现货钯金 727.72 0.45 0.1 725.25 736.75(完)
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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