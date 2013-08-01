全球金市：金价攀升，美联储称将持续购债支撑经济

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，美国经济继续复苏，但仍需要支持。没有迹象显示其计划在9月的下次会议上缩减购债刺激举措的规模。
美国经济在第二季意外加快成长，为年内剩余时间打下更加坚实的基础。美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能因此更加接近削减货币刺激措施。
伦敦金银市场协会(LBMA)数据显示，黄金清算所账户间黄金转移数量6月升至12年高位，为连续第二个月上升，平均每天2,900万盎司。
世界黄金协会(WGC)周三表示，即便美国利率继续上升，金价仍有上涨空间，因经济形势改善应提振珠宝商和制造企业的需求。
美国铸币局网站周三显示，美国鹰洋(American Eagle)金币的销售7月较上年同期涨66%，因散户投资者追捧黄金制品实货。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/李爽 审校 王冠中/于春红)
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