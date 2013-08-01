全球金市：金价受德拉吉讲话和美国数据拖累走低，市场关注美国就业报告

* 欧洲央行的低利率承诺以及强劲的美国数据推高美元 * 主要实货黄金基金持仓量减少的势头看似正在消退 * 成交清淡，交易商静待周五公布的美国就业报告 路透纽约/伦敦8月1日 - 金价周四连跌第四日，回落近1%，因美国制 造业数据强劲，且欧洲央行总裁德拉吉称欧元区利率将在较长时间内保持 在低位后美元走强。 在周五重要的美国非农就业报告公布前，部分交易商离场观望。该报 告将提供有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)退出计划的线索。分析师 预计，7月非农就业岗位增加18.4万个，失业率降至接近逾四年最低的水 平。 美元指数 跳升1%，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，央行预计指 标利率将在“较长时间内”保持在0.5%的纪录低位，甚至可能进一步走低 。金价受累走低。 昨日美联储公布的政策声明未暗示联储将在短期内开始缩减购债规模 ，因美国经济复苏仍需要支撑。 今日公布的数据显示，7月美国制造业活动指数增至两年最高，上周 初请失业金人口触及五年半低位。第三季初出炉了一系列强劲的经济数据 ，使市场仍然预计美联储将在今年稍后开始缩减刺激规模。 1756 GMT，现货金 跌0.8%，报每盎司1,312.26美元。 美国12月期金 收跌1.80美元，报每盎司1,311.20美元，根据汤 森路透初步数据，收盘时成交量可能低于30日均值。 美国股市上扬超过1%打压黄金作为对冲投资的吸引力，指标标普500 指数 升至1,700点之上的历史高位，为史上首见。 分析师称，公债收益率攀升也扶助重压金价。 利好消息方面，全球最大黄金上市交易一基金SPDR Gold Shares<GLD >表示，其黄金持仓量周三不变，为连续第五日保持不变。 现货银 跌0.7%，报每盎司19.67美元。现货铂金 上涨0.2 %，报1,436.74美元。现货钯金 攀升0.5%，报每盎司729.72美元。( 完)