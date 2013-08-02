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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 08:46 BJT

全球金市：金价连续第五日下跌，恐录得一个月来最大单周跌幅

美国制造业活动7月升至两年高位，上周初请失业金人数亦降至五年半低位。这些数据支持美国经济成长今年下半年将加速的观点。

欧洲央行周四维持利率在0.5%的纪录低位不变，并且证实将在一段时期内都保持稳定，甚至可能进一步降低。

市场在等候美国周五稍晚公布的非农就业报告。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周四再次出现资金流出，黄金持仓量下降0.68%至921.05吨。该基金之前已有六天没有出现资金流出。

全球最大的黄金生产商Barrick Gold 周四宣布减计87已美元，并削减派息，下调今年资本支出预估，因金价下跌。

印度黄金较伦敦黄金溢价超过每盎司40美元，因进口商暂停进口，导致供应紧俏。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/李爽 审校 戴素萍/张荻)
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