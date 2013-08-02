全球金市：金价连续第五日下跌，恐录得一个月来最大单周跌幅

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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美国制造业活动7月升至两年高位，上周初请失业金人数亦降至五年半低位。这些数据支持美国经济成长今年下半年将加速的观点。
欧洲央行周四维持利率在0.5%的纪录低位不变，并且证实将在一段时期内都保持稳定，甚至可能进一步降低。
市场在等候美国周五稍晚公布的非农就业报告。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周四再次出现资金流出，黄金持仓量下降0.68%至921.05吨。该基金之前已有六天没有出现资金流出。
全球最大的黄金生产商Barrick Gold 周四宣布减计87已美元，并削减派息，下调今年资本支出预估，因金价下跌。
印度黄金较伦敦黄金溢价超过每盎司40美元，因进口商暂停进口，导致供应紧俏。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/李爽 审校 戴素萍/张荻)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业