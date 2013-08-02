全球金市：金价因美国非农就业报告反弹，但本周下跌

* 金价从稍早触及的两周低位回升30美元或2%

* 黄金可能在50日移动均线遭遇强劲阻力

* 美国7月非农就业岗位增长速度放缓，但失业率下降

路透纽约/伦敦8月2日 - 金价周五上升，从稍早触及的低位大幅反弹，此前美国非农就业报告传递好坏不一的信号，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FEd)对缩减经济刺激规模可能更加谨慎。

本周黄金下挫约2%，录得五周来最大单周跌幅，受累于美元走强。

金价周五起初跌至每盎司1,280美元的两周低位，因本周稍早公布的令人鼓舞的美国第二季GDP及制造业数据降低黄金作为投资对冲通胀工具的吸引力。

美国政府数据显示7月非农就业岗位增长放缓，但失业率下跌，缓和了市场对美联储可能在短期缩减每月850亿美元购债计划的担忧，之后金价从日内低位反弹约30美元或2%。

该就业数据引发美国公债收益率大跌。美国公债收益率被视为衡量美国短期利率的指标。

“黄金似乎比其他资产对美联储缩减刺激计划的迹象更敏感，目前利率走向对黄金是非常关键因素，”LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说。

1831 GMT，现货金 上涨0.l%，报每盎司1,309.80美元，稍早低见1,282.89美元。

本周黄金录得1.8%的周度跌幅，为四周来首周下跌。

美国12月期金 收跌0.70美元，报每盎司1,310.50美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值低大约10%。

金价强劲反弹，因美元兑欧元和日圆下跌，且指标美债 收益率再次回落至2.7%以下。

分析师说，从技术图表来看，黄金可能在50日移动均线切入位1,320美元附近遭遇强大阻力。

S&P Capital IQ首席技术策略师说，因投机者建立有利的黄金期货头寸，以及黄金市场人气过度偏空，他预期黄金将可能小幅回落，之后反弹至超过1,450美元。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 黄金持仓量周四下降0.7%，至921.05吨，触及四年新低。

路透追踪的八大黄金上市交易基金(ETF)年内迄今黄金持仓量总计下降1,900万盎司，以目前价格计算，约为250亿美元。

其他贵金属方面，现货银 涨1.4%，报每盎司19.86美元。现货铂金 上涨0.4%，报1,441.99美元。现货钯金 跌0.5%，报每盎司727.72美元。

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