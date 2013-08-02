全球金市：金价因美国非农就业报告反弹，但本周下跌

重温稿-人民币汇率：下半年维持比较稳定水平，汇率波动料保持较低水平--法兴高管
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
* 金价从稍早触及的两周低位回升30美元或2%
* 黄金可能在50日移动均线遭遇强劲阻力
* 美国7月非农就业岗位增长速度放缓，但失业率下降
路透纽约/伦敦8月2日 - 金价周五上升，从稍早触及的低位大幅反弹，此前美国非农就业报告传递好坏不一的信号，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FEd)对缩减经济刺激规模可能更加谨慎。
本周黄金下挫约2%，录得五周来最大单周跌幅，受累于美元走强。
金价周五起初跌至每盎司1,280美元的两周低位，因本周稍早公布的令人鼓舞的美国第二季GDP及制造业数据降低黄金作为投资对冲通胀工具的吸引力。
美国政府数据显示7月非农就业岗位增长放缓，但失业率下跌，缓和了市场对美联储可能在短期缩减每月850亿美元购债计划的担忧，之后金价从日内低位反弹约30美元或2%。
该就业数据引发美国公债收益率大跌。美国公债收益率被视为衡量美国短期利率的指标。
“黄金似乎比其他资产对美联储缩减刺激计划的迹象更敏感，目前利率走向对黄金是非常关键因素，”LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说。
1831 GMT，现货金 上涨0.l%，报每盎司1,309.80美元，稍早低见1,282.89美元。
本周黄金录得1.8%的周度跌幅，为四周来首周下跌。
美国12月期金 收跌0.70美元，报每盎司1,310.50美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值低大约10%。
金价强劲反弹，因美元兑欧元和日圆下跌，且指标美债 收益率再次回落至2.7%以下。
分析师说，从技术图表来看，黄金可能在50日移动均线切入位1,320美元附近遭遇强大阻力。
S&P Capital IQ首席技术策略师说，因投机者建立有利的黄金期货头寸，以及黄金市场人气过度偏空，他预期黄金将可能小幅回落，之后反弹至超过1,450美元。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 黄金持仓量周四下降0.7%，至921.05吨，触及四年新低。
路透追踪的八大黄金上市交易基金(ETF)年内迄今黄金持仓量总计下降1,900万盎司，以目前价格计算，约为250亿美元。
其他贵金属方面，现货银 涨1.4%，报每盎司19.86美元。现货铂金 上涨0.4%，报1,441.99美元。现货钯金 跌0.5%，报每盎司727.72美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1310.50 -0.70 -0.1 1282.40 1318.00 178,790 COMEX白银期货 19.912 0.288 1.5 19.185 20.265 54,546 COMEX铂金期货 1451.50 7.70 0.5 1415.80 1455.90 10,553 COMEX钯金期货 729.70 -2.15 -0.3 721.15 736.00 2,819 现货金 1309.80 1.96 0.1 1282.89 1317.90 现货银 19.860 0.280 1.4 19.250 20.270 现货铂金 1441.99 5.49 0.4 1419.00 1450.25 现货钯金 727.72 -3.78 -0.5 725.27 732.97(完)
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
路透4月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月11日(周二)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日(二) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 +2.7% -3.2% (较上年同期) -- -8.2% 4月12-14日 2350 日本投资外