全球金市：金价下跌，因英美经济数据强劲

* 美国7月服务业指数从三年低位反弹

* 英国7月服务业PMI强劲

* 美国公债收益率攀升，受令人鼓励的经济数据带动

路透纽约/伦敦8月5日 - 金价周一在交投清淡中下跌，此前英国企业活动不断改善及美国制造业活动扩张速度快于预期的迹象，降低黄金作为投资对冲工具的吸引力。

在数据显示美国7月服务业增速从三年低位反弹，英国服务业PMI增长及欧元区企业活动在18个月来首次温和扩张后，金价跌势加速。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 黄金持仓量周五下降至四年新低，显示黄金投资兴致减弱，令金价承压。

1846 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,304.06美元。

美国12月期金 收跌8.10美元，报每盎司1,302.40美元，根据汤森路透初步数据，成交量不到98,000口，较30日均值低大约55%。

金价下跌的另一个原因是，美国指标10年期公债 收益率攀升。美国服务业数据意外强劲，交易商降低其美债头寸，令10年美债收益率上涨。

其他贵金属方面，现货银 跌0.8%，报每盎司19.74美元。现货铂金 上涨0.3%，报1,449.75美元。现货钯金 涨0.2%，报每盎司731.22美元。

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