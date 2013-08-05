全球金市：金价下跌，因英美经济数据强劲

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美国7月服务业指数从三年低位反弹
* 英国7月服务业PMI强劲
* 美国公债收益率攀升，受令人鼓励的经济数据带动
路透纽约/伦敦8月5日 - 金价周一在交投清淡中下跌，此前英国企业活动不断改善及美国制造业活动扩张速度快于预期的迹象，降低黄金作为投资对冲工具的吸引力。
在数据显示美国7月服务业增速从三年低位反弹，英国服务业PMI增长及欧元区企业活动在18个月来首次温和扩张后，金价跌势加速。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 黄金持仓量周五下降至四年新低，显示黄金投资兴致减弱，令金价承压。
1846 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,304.06美元。
美国12月期金 收跌8.10美元，报每盎司1,302.40美元，根据汤森路透初步数据，成交量不到98,000口，较30日均值低大约55%。
金价下跌的另一个原因是，美国指标10年期公债 收益率攀升。美国服务业数据意外强劲，交易商降低其美债头寸，令10年美债收益率上涨。
其他贵金属方面，现货银 跌0.8%，报每盎司19.74美元。现货铂金 上涨0.3%，报1,449.75美元。现货钯金 涨0.2%，报每盎司731.22美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1302.40 -8.10 -0.6 1296.70 1320.30 89,935 COMEX白银期货 19.719 -0.193 -1.0 19.520 19.990 28,368 COMEX铂金期货 1448.10 -3.40 -0.2 1440.50 1458.20 7,413 COMEX钯金期货 735.20 5.50 0.8 727.30 737.50 1,866 现货金 1304.06 -7.44 -0.6 1298.05 1319.30 现货银 19.740 -0.160 -0.8 19.590 20.000 现货铂金 1449.75 5.00 0.3 1443.50 1453.75 现货钯金 731.22 1.72 0.2 730.46 735.50(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。