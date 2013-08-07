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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 08:55 BJT

全球金市：金价跌至三周低点，因市场忧虑美联储下月开始削减购债

一位立场通常属于最温和阵营的美联储高层周二表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚可能缩减大规模购债刺激举措，如果经济数据允许，最早可能下个月就采取行动。

世界黄金协会(WGC)周二表示，目前黄金供过于求，但黄金首饰的循环利用大幅降低，将帮助全球金市恢复平衡。

德国黄金交易公司Degussa Goldhandel周二称已经收购地区性贵金属交易商SilviOr GmbH，希望扩大交易和储存能力，以满足硬币和金条需求的潜在增长。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)---SPDR Gold Trust GLD周二的黄金持仓量较上日下滑0.23%，至915.04吨。(完)

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(编译 李春喜 审校 侯向明)

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