全球金市：金价因美元走软而上扬，关注美联储政策前景

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
* 美元，美债收益率和美股下滑，扶助金价攀升
* 美联储决策者暗示美联储准备缩减刺激计划
* 7月民间投资人的黄金买兴稳定
路透纽约/伦敦8月7日 - 金价周三上涨，结束两日跌势，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终缩减购债计划的幅度和时间仍然不确定。
在稍早一度触及三周低位后，金价反弹，上扬13美元或1%，由美元，美债收益率及美股下跌合力推动。
不过，分析师称，黄金价格可能再次下跌，因美联储近期暗示如果美国经济复苏保持动能，美联储将早至9月开始缩减每月850亿美元购债进度。
“我们预计未来几个月经济数据不断改善，特别是欧美的经济数据，将可能对金价施压，”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Robert Haworth。
1901 GMT，现货金 涨0.5%，报每盎司1,287.47美元，稍早触及7月17日以来最低1,272.64美元。
美国12月期金 收高2.80美元，报每盎司1,285.30美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约45%。
克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托说，若近期美国就业市场的改善持续，联储可以很快开始缩减购债。
包括芝加哥联储总裁埃文斯和达拉斯联储总裁费希尔在内的其他重要美联储决策者本周稍早称，美联储将取决于经济数据，可能早至9月缩减刺激计划。
美联储决策者将在9月17－18日下次会议上讨论政策。
根据线上贵金属市场BullionVault周二公布调查显示，尽管在暑假淡季，亚洲实货需求依然迟滞，但民间投资人的黄金买兴仍然稳定。
“自4月金价开始下跌以来看到大量抛售黄金的势头已经停止，而且开始出现转折点，因BullionVault客户在7月增加其净头寸，”BullionVault副总裁Miguel Perez-Santalla说。
在期权方面，一期权交易商说，较之黄金看涨期权，投资人倾向黄金看跌期权，这暗示金价更有可能再次下跌而不是大幅上升。
其他贵金属方面，现货银 涨0.5%，至每盎司19.58美元。现货铂金 升0.8%，报每盎司1,435.99美元。现货钯金 跌0.2%，报每盎司722美元。 ----------------------------1901GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1285.30 2.80 0.2 1271.80 1289.00 111,144 COMEX白银期货 19.508 -0.015 -0.1 19.100 19.575 38,932 COMEX铂金期货 1438.30 10.50 0.7 1417.00 1441.00 8,062 COMEX钯金期货 723.15 0.35 0.0 712.00 725.85 3,330 现货金 1287.47 6.18 0.5 1272.64 1288.81 现货银 19.580 0.100 0.5 19.180 19.600 现货铂金 1435.99 11.49 0.8 1419.00 1438.50 现货钯金 722.00 1.50 0.2 715.27 723.50(完)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。