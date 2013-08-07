全球金市：金价因美元走软而上扬，关注美联储政策前景

* 美元，美债收益率和美股下滑，扶助金价攀升

* 美联储决策者暗示美联储准备缩减刺激计划

* 7月民间投资人的黄金买兴稳定

路透纽约/伦敦8月7日 - 金价周三上涨，结束两日跌势，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终缩减购债计划的幅度和时间仍然不确定。

在稍早一度触及三周低位后，金价反弹，上扬13美元或1%，由美元，美债收益率及美股下跌合力推动。

不过，分析师称，黄金价格可能再次下跌，因美联储近期暗示如果美国经济复苏保持动能，美联储将早至9月开始缩减每月850亿美元购债进度。

“我们预计未来几个月经济数据不断改善，特别是欧美的经济数据，将可能对金价施压，”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Robert Haworth。

1901 GMT，现货金 涨0.5%，报每盎司1,287.47美元，稍早触及7月17日以来最低1,272.64美元。

美国12月期金 收高2.80美元，报每盎司1,285.30美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约45%。

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托说，若近期美国就业市场的改善持续，联储可以很快开始缩减购债。

包括芝加哥联储总裁埃文斯和达拉斯联储总裁费希尔在内的其他重要美联储决策者本周稍早称，美联储将取决于经济数据，可能早至9月缩减刺激计划。

美联储决策者将在9月17－18日下次会议上讨论政策。

根据线上贵金属市场BullionVault周二公布调查显示，尽管在暑假淡季，亚洲实货需求依然迟滞，但民间投资人的黄金买兴仍然稳定。

“自4月金价开始下跌以来看到大量抛售黄金的势头已经停止，而且开始出现转折点，因BullionVault客户在7月增加其净头寸，”BullionVault副总裁Miguel Perez-Santalla说。

在期权方面，一期权交易商说，较之黄金看涨期权，投资人倾向黄金看跌期权，这暗示金价更有可能再次下跌而不是大幅上升。

其他贵金属方面，现货银 涨0.5%，至每盎司19.58美元。现货铂金 升0.8%，报每盎司1,435.99美元。现货钯金 跌0.2%，报每盎司722美元。 ----------------------------1901GMT---------------------------------

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