全球金市：金价上扬近2%，受助于中国数据和美元走软

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
* 中国的进出口数据点燃经济企稳的希望
* 美元指数连跌第五日
* 金市出现因美联储缩减购债规模的不确定性而被压抑已久的需求
路透纽约/伦敦8月8日 - 金价周四急升近2%，至1,310美元，因中国进出口意外强劲反弹，引发对经济企稳的乐观情绪，提升黄金对冲通胀的吸引力。
银价和铂金群金属（PGMs）也大涨，因数据显示，7月中国工业商品和原材料进口增加，且在逾两年成长放缓后，全球第二大经济体中国的经济显示出企稳的迹象。
美元对一篮子货币 连跌第五日也扶助推升金价。
交易商称，压抑已久的买盘支撑金价，因近期经济数据好坏不一，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话引发市场质疑联储何时开始缩减刺激规模。
1932 GMT，现货金 急升1.8%，报每盎司1,310.41美元。盘中触及1,313.95美元的高位，较位于50日移动均线的阻力位高出约1美元。
美国12月期金 收涨24.60美元，至每盎司1,309.90美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。
中国贸易数据良好引发的需求希望提振铜和工业金属上扬，这进一步巩固了黄金作为通胀对冲工具的地位。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，其黄金持仓量周三再度减少4.5吨，使本周黄金持仓量累计减少8.1吨。
其他贵金属方面，现货银 上扬3.6%，报每盎司20.27美元。现货铂金 攀升3.6%，报每盎司1,487美元。现货钯金 急升2.1%，报每盎司735.75美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1309.90 24.60 1.9 1282.00 1313.80 132,369 COMEX白银期货 20.193 0.685 3.5 19.455 20.310 52,927 COMEX铂金期货 1491.60 53.30 3.7 1435.70 1498.60 15,412 COMEX钯金期货 738.55 15.40 2.1 723.10 744.90 6,113 现货金 1310.60 23.46 1.8 1283.63 1313.95 现货银 20.270 0.710 3.6 19.550 20.330 现货铂金 1487.00 51.29 3.6 1437.75 1489.75 现货钯金 735.75 14.78 2.1 725.71 741.97(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。