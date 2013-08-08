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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 05:56 BJT

全球金市：金价上扬近2%，受助于中国数据和美元走软

* 中国的进出口数据点燃经济企稳的希望

* 美元指数连跌第五日

* 金市出现因美联储缩减购债规模的不确定性而被压抑已久的需求

路透纽约/伦敦8月8日 - 金价周四急升近2%，至1,310美元，因中国进出口意外强劲反弹，引发对经济企稳的乐观情绪，提升黄金对冲通胀的吸引力。

银价和铂金群金属（PGMs）也大涨，因数据显示，7月中国工业商品和原材料进口增加，且在逾两年成长放缓后，全球第二大经济体中国的经济显示出企稳的迹象。

美元对一篮子货币 连跌第五日也扶助推升金价。

交易商称，压抑已久的买盘支撑金价，因近期经济数据好坏不一，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话引发市场质疑联储何时开始缩减刺激规模。

1932 GMT，现货金 急升1.8%，报每盎司1,310.41美元。盘中触及1,313.95美元的高位，较位于50日移动均线的阻力位高出约1美元。

美国12月期金 收涨24.60美元，至每盎司1,309.90美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

中国贸易数据良好引发的需求希望提振铜和工业金属上扬，这进一步巩固了黄金作为通胀对冲工具的地位。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，其黄金持仓量周三再度减少4.5吨，使本周黄金持仓量累计减少8.1吨。

其他贵金属方面，现货银 上扬3.6%，报每盎司20.27美元。现货铂金 攀升3.6%，报每盎司1,487美元。现货钯金 急升2.1%，报每盎司735.75美元。

----------------------------1932 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1309.90 24.60 1.9 1282.00 1313.80 132,369 COMEX白银期货 20.193 0.685 3.5 19.455 20.310 52,927 COMEX铂金期货 1491.60 53.30 3.7 1435.70 1498.60 15,412 COMEX钯金期货 738.55 15.40 2.1 723.10 744.90 6,113 现货金 1310.60 23.46 1.8 1283.63 1313.95 现货银 20.270 0.710 3.6 19.550 20.330 现货铂金 1487.00 51.29 3.6 1437.75 1489.75 现货钯金 735.75 14.78 2.1 725.71 741.97(完)
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