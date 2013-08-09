全球金市：金价上扬，受助于避险买盘和股市走低

* 油价大涨和美国股市走低扶助推动金价转跌为升

* 美国批发库存减少，促使经济学家下调成长预估

* 金价收在关键的55日移动均线阻力位附近

路透纽约/伦敦8月9日 - 金价周五上扬，因油价大涨和美国股市走低，金价连涨第二周，受助于围绕美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减刺激计划规模的不确定性。

有关美联储最早从9月开始缩减每月850亿美元购债规模的臆测本周稍早拖累金价跌至三周低位。

但美联储决策者未就结束购债计划的具体时间达成共识。周五公布的美国数据显示，6月批发库存意外连续第二个月回落，促使经济学家下调美国成长预期。

金价逆转稍早跌势，因美国股市走低，且本周可能录得6月以来最大周度跌幅。标普500指数 下跌0.3%。在股市逼近纪录高位之时，投资者找不到买入的理由。

油价上扬，因中东供应受扰，且有迹象显示，中国需求增加，提升了黄金对冲通胀的吸引力。

1937 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,314.91美元。

本周，金价上扬约0.3%，为过去五周中第四周收涨。

从技术图表来看，金价收在略低于55日移动均线这一关键阻力位的水平。55日移动均线切入位在约1,319美元。

美国12月期金 收涨2.30美元，报每盎司1,312.20美元，根据路透初步数据，成交量不到10万口，为30日均值的逾一半，且可能是近两个月来成交量最低的交易日。

全球最大上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周四减少1.2吨。

其他贵金属方面，现货银 上扬1.5%，报每盎司20.51美元。现货铂金 上扬0.8%，报每盎司1,498.50美元。现货钯金 攀升0.6%，报每盎司740.22美元。 ----------------------------1937 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前