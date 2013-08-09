全球金市：金价上扬，受助于避险买盘和股市走低

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 油价大涨和美国股市走低扶助推动金价转跌为升
* 美国批发库存减少，促使经济学家下调成长预估
* 金价收在关键的55日移动均线阻力位附近
路透纽约/伦敦8月9日 - 金价周五上扬，因油价大涨和美国股市走低，金价连涨第二周，受助于围绕美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减刺激计划规模的不确定性。
有关美联储最早从9月开始缩减每月850亿美元购债规模的臆测本周稍早拖累金价跌至三周低位。
但美联储决策者未就结束购债计划的具体时间达成共识。周五公布的美国数据显示，6月批发库存意外连续第二个月回落，促使经济学家下调美国成长预期。
金价逆转稍早跌势，因美国股市走低，且本周可能录得6月以来最大周度跌幅。标普500指数 下跌0.3%。在股市逼近纪录高位之时，投资者找不到买入的理由。
油价上扬，因中东供应受扰，且有迹象显示，中国需求增加，提升了黄金对冲通胀的吸引力。
1937 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,314.91美元。
本周，金价上扬约0.3%，为过去五周中第四周收涨。
从技术图表来看，金价收在略低于55日移动均线这一关键阻力位的水平。55日移动均线切入位在约1,319美元。
美国12月期金 收涨2.30美元，报每盎司1,312.20美元，根据路透初步数据，成交量不到10万口，为30日均值的逾一半，且可能是近两个月来成交量最低的交易日。
全球最大上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周四减少1.2吨。
其他贵金属方面，现货银 上扬1.5%，报每盎司20.51美元。现货铂金 上扬0.8%，报每盎司1,498.50美元。现货钯金 攀升0.6%，报每盎司740.22美元。 ----------------------------1937 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1312.20 2.30 0.2 1304.10 1316.50 90,521 COMEX白银期货 20.407 0.214 1.1 20.045 20.580 47,697 COMEX铂金期货 1500.60 9.00 0.6 1484.30 1505.30 10,841 COMEX钯金期货 741.00 2.45 0.3 736.00 743.10 2,867 现货金 1314.91 3.52 0.3 1305.83 1316.50 现货银 20.510 0.310 1.5 20.120 20.560 现货铂金 1498.50 11.50 0.8 1485.00 1501.50 现货钯金 740.22 4.22 0.6 739.00 741.00(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。