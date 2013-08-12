全球金市：黄金大涨近2%，因ETF黄金持有量增加且实货供应紧张

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* SPDR黄金持有量增加1.8吨，为6月10日以来首次上升
* 中国上半年黄金消费同比大幅增加
* 实货市场紧张支撑金价
路透纽约/伦敦8月12日 - 金价周一上涨约2%，触及约三周高位，因中国黄金消费强劲及黄金支持上市交易基金黄金持有量上升，燃点实货和投资买盘再次增长的希望。
白银上扬超过4%，至约两个月高位，跟随金价涨势，而近期强劲的美国及中国经济活动数据驱使部份投资人买入白银，因预期工业需求增长。
黄金升势延续至第四日，此前中国贸易数据显示上年半中国黄金需求同比增长。
全球最大上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周五增加大约2吨，至911.13吨，为6月10日来首次增加。
现货金 上扬1.7%，报每盎司1,336.24美元，稍早最多升2.2%，至7月24日来最高的1,343.06美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 收涨22美元，报每盎司1,334.20美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低大约30%。
技术图表显示，周一黄金涨势提振金价升至远高于50日移动均线，且分析师称下一道关键技术阻力位在100日移动均线切入位大约1,380美元。
现货银 盘中升至21.45美元的约两个月高位，尾盘升4.2%，报每盎司21.39美元。
实货供应紧张，从美国COMEX期货市场不同月份黄金合约的价差不断收窄中反映出来。
连续第二日，COMEX-10月期金合约收位较12月合约高10美分，出现逆价差，即近月合约价格高于远月合约。
交易员说，自金价在4月创下225美元两日跌幅后，亚洲实货需求大量级纳金条和金币，创下纪录高位，导致近期市场有一些短缺。
现货铂金 跌0.4%，报每盎司1,493.72美元。现货钯金 下滑0.6%，报每盎司735美元。 ----------------------------1836GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1334.20 22.00 1.7 1313.50 1343.70 128,700 COMEX白银期货 21.340 0.933 4.6 20.620 21.445 62,967 COMEX铂金期货 1498.70 -1.90 -0.1 1496.50 1511.00 8,226 COMEX钯金期货 737.60 -3.40 -0.5 736.50 747.00 3,626 现货金 1336.24 22.24 1.7 1315.21 1343.06 现货银 21.390 0.860 4.2 20.610 21.450 现货铂金 1493.72 -5.78 -0.4 1498.50 1507.50 现货钯金 735.00 -4.50 -0.6 739.50 745.50(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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