更正-全球金市：金价下挫1%，因美国零售销售数据强劲及印度上调黄金进口税

纽约期市：可可期货触及逾一个月低位，白糖期货振荡走低
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
(更正：正文第三段译文有误，应为“美元兑日圆和欧元涨至一周高位”，而非“美元兑日圆和欧元跌至一周低位”)
* 美国经济数据巩固对美联储应该在短期缩减刺激计划的预期
* 美元兑日圆和欧元跌至一周低位
* 印度在今年内第三次上调黄金进口税
路透纽约/伦敦8月13日 - 金价周二下挫1%，结束四日连涨之势，受累了美国消费者支出数据改善，以及印度将黄金进口税上调至创纪录的10%。
金价承压，此前美国商务部公布的数据显示美国7月消费者支出增速为七个月来最快，这一令人鼓励的迹象可能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减经济刺激计划的机率上升。
在美国零售数据公布后，美元兑日圆和欧元涨至一周高位，金价扩大跌幅。
印度周二上调黄金和白银进口税，以扶助压低经常账赤字。这是印度八个月内第三次上调黄金进口税。
1814 GMT，现货金 下挫1%，报每盎司1,322.40美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 收低13.70美元，报每盎司1,320.50美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低大约20%。
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，近期数据反应出的经济状况喜忧参半，但他不排除美联储在9月会议上缩减每月850亿美元购债规模的可能性。黄金市场基本未受其讲话的影响。
现货银 缩减稍早录得的大部份涨幅，基本跟随黄金走势。现货银上升0.3%，报每盎司21.42美元，稍早升至两个月高位21.76美元。
现货铂金 涨0.2%，报每盎司1,495.24美元。现货钯金 升0.25美元，报每盎司735.25美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1320.50 -13.70 -1.0 1317.80 1341.00 139,200 COMEX白银期货 21.343 0.004 0.0 21.120 21.750 58,743 COMEX铂金期货 1499.70 1.00 0.1 1493.10 1514.70 8,181 COMEX钯金期货 738.90 1.30 0.2 735.20 742.75 3,488 现货金 1322.40 -13.39 -1.0 1319.43 1341.11 现货银 21.420 0.070 0.3 21.170 21.760 现货铂金 1495.24 2.24 0.2 1494.00 1511.75 现货钯金 736.25 0.25 0.0 738.00 740.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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