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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 15:57 BJT

全球金市：金价持稳，但美联储缩减刺激忧虑持续拖累金价

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1319.31 -1.38 -0.10 -21.21

现货银 21.30 -0.11 -0.51 -29.66

现货铂金 1484.25 -13.25 -0.88 -3.31

现货钯金 732.50 -4.00 -0.54 5.85

COMEX期金 1318.90 -1.60 -0.12 -21.30 21895

COMEX期银 21.31 -0.04 -0.18 -29.70 7465

汇率

欧元/美元 1.3258

美元/日圆 98.34

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜 审校 石冠兰)
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