全球金市：金价因商品上涨而攀升1%，白银上扬

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
* 美国生产者物价指数(PPI)暗示美联储可能不会提早结束刺激计划
* 白银势将录得两年来最大六日涨幅
* 金市对印度再次控制黄金进口无甚反应
路透纽约/伦敦8月14日 - 黄金价格周三上涨大约1%，因商品市场全面上涨，以及市场预期通胀将有所上升，提振黄金在在昨日下跌后反弹。
白银跑赢黄金，且势将录得约两年来最大六日涨幅，分析师说，因经济复苏的希望提振白银的工业需求。
美国劳工部表示，美国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平，这可能加剧美联储对通胀过低的忧虑，暗示在通胀开始上升之前，美联储不会结束其刺激计划。
1706 GMT，现货金 涨1%，报每盎司1,334.05美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 攀升10.50美元，报每盎司1,331.70美元。
尽管PPI数据温和，但交易商说美债收益率近期急升显示黄金对冲通胀的吸引力增强。
“债市表现正告诉我们，市场预期通胀将有所上升。这令我成为黄金买家，”Great Pacific Wealth Management资产配置部主管Sean McGillivray说。
全球最大的黄金消费国印度再次收紧实货黄金进口的消息，周二没有对黄金市场带来很大影响。
其他贵金属方面，现货银 升1.6%，报每盎司21.74美元，稍早触及两个月高位21.81美元。
白银可望录得1月以来首次六日连涨。在这期间白银累计上涨11%，将为2011年10月来最大六日涨幅。
现货铂金 涨0.1%，报每盎司1,498.75美元。现货钯金 升0.3美元，报每盎司739美元。
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 331.70 10.50 0.8% -20.5% COMEX白银期货 21.770 0.004 2.0% -28.0% COMEX铂金期货 1504.10 4.40 0.3% -2.2% COMEX钯金期货 740.95 2.05 0.3% 5.3% 现货金 1334.05 13.36 1.0% -20.3% 现货银 21.75 0.34 1.6% -28.2% 现货铂金 1498.75 1.25 0.1% -2.5% 现货钯金 739.00 2.50 0.3% 5.3%(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，