全球金市：金价持稳，受技术买盘带动本周上涨

* 本周金价上涨4%，势将录得五周来最大单周升幅

* 美国消费者信心疲弱和房屋开工年率低于预期

* 白银延续涨势至第八周，跑赢黄金

路透纽约/伦敦8月16日 - 金价周五几无变动，因市场在上日大涨后稍作喘息，但本周黄金势将录得五周来最大周度涨幅，受助于技术买盘及对美国经济迅速反弹的希望减退。

白银上涨逾1%，再次跑赢黄金，因投机买盘推动白银涨势至第八周。

在周五经济报告显示美国8月消费者信心下降及7月房屋建筑低于预期后，黄金作对投资对冲工具的吸引力增强。

分析师表示，周五数据暗示，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在下月缩减购债计划的预期带动利率近期上升，已开始对家庭产生影响。

“不确定性再次进入经济，且驱使货币经理想一想，”Marex Spectron的Carlos Perez-Santalla表示，“尽管似乎很可能上行，但金价显然在升穿大约1,376美元的第一道阻力位后稍作喘息，看看有没有新买家进场。”

1700 GMT，现货金 涨0.1%，报每盎司1,367.10美元，稍早触及两个月高位1,373.09美元。

周四黄金大涨逾2%，因美元下跌引发空头回补，且在金价升穿1,350美元关键阻力位后引发技术性买入。

本周，金价上涨4%，录得7月中来最大周度涨幅。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 攀升4.60美元，报每盎司1,366.20美元。路透初步数据显示，成交量势将低于30日均值。

美股周五持平，但本周下跌，可能录得数个月来最大单周跌幅。

现货银 上升1.2%，报每盎司23.24美元，稍早触及约三个月高位23.29美元。本周白银大涨约13%，势将创下2011年10月底来最好表现的一周。

现货铂金 小涨0.1%，报每盎司1,522.50美元。现货钯金 升0.1%，报每盎司759.97美元。

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