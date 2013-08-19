全球金市：金价接近两个月高位，因美国数据疲弱且资金继续流入SPDR

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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美国8月消费者信心下滑，7月住房建筑增幅则小于预期，可能削弱了第三季经济活动加速的希望，也增加了黄金作为避险资产的吸引力。
美国公债收益率(殖利率)周五触及两年高点，因投资者担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月将开始缩减刺激措施，而全球股指录得近两个月以来的最大单周跌幅。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 称，其持仓量周五上升0.26%至915.32吨。上周该基金持仓量增加0.4%，为近一年来首次周度增加。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的报告显示，对冲基金和资金经理人增加了黄金和白银的净多头仓位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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