全球金市：金价下跌，因担忧美联储缩减刺激计划

* 金价触及两个月高位后回落

* 公债收益率不断攀升，反映市场预期美联储将很快缩减刺激计划

* 黄金支持上市交易基金SPDR的周度黄金持有量多月来首次上升

路透纽约/伦敦8月19日 - 金价周一下跌，结束三天连涨之势，分析师表示，因美国公债收益率不断上升，反映市场预期美联储对下月缩减刺激计划更接近一步。

金价近几周上涨，因为美联储缩减刺激计划的时机存在不确定性，金价升穿1,350美元重要关口后引发技术性买盘，以及黄金支持上市交易基金有新资金流入。

交易商说，目前金市将很可能从本周公布的美联储7月会议记录寻找黄金走向的线索。

“鉴于夏季交投清淡，金价很可能在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录公布前仍然震荡，”汇丰首席金属分析师James Steel说。

2018 GMT，现货金 下跌0.7%，报每盎司1,365.54美元，稍早触及两个月高位1,384.10美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 下跌5.30美元，报每盎司1,365.70美元。路透初步数据显示，成交量可能较30日均值低30%。

美国较长期公债收益率周一升至两年高位，公债价格在上周录得两个月来表现最差的一周后继续下跌，因投资人担忧如果美联储下月开始缩减购债计划，将对公债带来的影响。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量在上周增加0.4%，至915.32吨，为数月来首周净流入。

本年迄今，投资人从该基金撤走大约190亿美元资金。

现货银 跌0.3%，报每盎司23.14美元，稍早升至约三个月高位23.60美元。上周白银大涨约13%，创下2008年9月来最大周度升幅。

现货铂金 下跌1%，报每盎司1,504.49美元。现货钯金 跌1.4%，报每盎司749.75美元。

根据技术图表，铂金势将形成被称为“死亡交叉”的偏空形态，其50日移动均线向下穿过200日移动均线，暗示短期动能更趋负面。

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