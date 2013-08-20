全球金市：金价上涨，因美元在美联储会议记录公布前下跌

* 在美联储会议记录公布前，美元和美公债收益率下滑

* 美国金币需求下降，中国和印度买需疲软

路透纽约/伦敦8月20日 - 金价周二上涨，因美元和美公家债收益率回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将开始缩减刺激计划的不确定性犹在，美元和美公债收益率回落。

金价稍早下挫近1%，之后转跌为升，因投机者在周三美联储会议记录公布前买入期货，以回补其空头押注。

白银最初下挫4%，之后也反弹。

交易商表示，美联储何时将开始缩减每月850亿美元购债规模的不确定性有利金价，因金价原本消化了美联储最早在9月削减刺激计划的预期。

1744 GMT，现货金 升0.5%，报每盎司1,372.67美元，从日内低位1,352.20美元反弹了20美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 上涨6.90美元，报每盎司1,372.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约70%。

金价上扬，因美元指数 跌0.4%，10年期美公债收益率从两年高位回落，因投资人纷纷吸纳相对便宜的美公债。

美国金币需求近几周减少，因前所未见的零售投资人买盘几乎消失殆尽。这些买盘扶助金价从四个月前的历史性抛售中反弹回升。

中国和印度的黄金买兴也显示出放缓迹象。

在印度，交易商说他们下周将开始再次进口黄金，此前印度央行为在7月底阻止黄金进口印度所实施的规例作澄清。

现货银 跌0.4%，报每盎司23.02美元。

现货铂金 涨0.8%，报每盎司1,514.24美元。现货钯金 跌0.3%，报每盎司744.93美元。

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