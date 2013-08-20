全球金市：金价上涨，因美元在美联储会议记录公布前下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 在美联储会议记录公布前，美元和美公债收益率下滑
* 美国金币需求下降，中国和印度买需疲软
路透纽约/伦敦8月20日 - 金价周二上涨，因美元和美公家债收益率回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将开始缩减刺激计划的不确定性犹在，美元和美公债收益率回落。
金价稍早下挫近1%，之后转跌为升，因投机者在周三美联储会议记录公布前买入期货，以回补其空头押注。
白银最初下挫4%，之后也反弹。
交易商表示，美联储何时将开始缩减每月850亿美元购债规模的不确定性有利金价，因金价原本消化了美联储最早在9月削减刺激计划的预期。
1744 GMT，现货金 升0.5%，报每盎司1,372.67美元，从日内低位1,352.20美元反弹了20美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 上涨6.90美元，报每盎司1,372.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约70%。
金价上扬，因美元指数 跌0.4%，10年期美公债收益率从两年高位回落，因投资人纷纷吸纳相对便宜的美公债。
美国金币需求近几周减少，因前所未见的零售投资人买盘几乎消失殆尽。这些买盘扶助金价从四个月前的历史性抛售中反弹回升。
中国和印度的黄金买兴也显示出放缓迹象。
在印度，交易商说他们下周将开始再次进口黄金，此前印度央行为在7月底阻止黄金进口印度所实施的规例作澄清。
现货银 跌0.4%，报每盎司23.02美元。
现货铂金 涨0.8%，报每盎司1,514.24美元。现货钯金 跌0.3%，报每盎司744.93美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1372.60 6.90 0.5 1351.60 1378.00 127,119 COMEX白银期货 23.071 -0.095 -0.4 22.280 23.310 55,372 COMEX铂金期货 1525.50 16.50 1.1 1496.70 1527.10 7,241 COMEX钯金期货 749.65 -3.25 -0.4 743.35 756.45 3,561 现货金 1372.67 7.19 0.5 1352.20 1376.90 现货银 23.020 -0.100 -0.4 22.330 23.310 现货铂金 1514.24 11.94 0.8 1500.25 1523.50 现货钯金 744.93 -2.57 -0.3 747.00 753.97(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。