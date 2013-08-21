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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 04:16 BJT

全球金市：金价大致持稳，因美联储会议记录没有提供缩减购债线索

* 美联储官员对缩减刺激措施时机的观点不一

* 金市午后成交清淡，交投震荡

* 标普称美国公债收益率上升令贵金属价格承压

路透纽约/伦敦8月21日 - 金价周三大致持平，因交易商消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的7月会议记录。该记录没有提供缩减购债时机的线索。

纽约午后，市场交投震荡，成交清淡，因美联储的声明显示一些政策制定者上月认为不久将可以“略微”放缓购债进度，但其他官员则认为要有耐心。

投资人急于看到美联储何时将开始放缓每月850亿美元的购债，多数预计9月将是量化宽松政策结束的开始。

会议记录发布后，金价走势反复，大致跟随美股表现。美国公债收益率上升看来令贵金属和股市全面承压。

1924　GMT，现货金 微跌0.25美元，报每盎司1,370.42美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 跌2.50美元，报每盎司1,370.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。

其他贵金属中，现货银 升0.4%，报每盎司23.09美元。

现货铂金 小涨0.1%，报每盎司1,514.49美元。现货钯金 跌0.2%，报每盎司745.22美元。

----------------------------1924 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1370.10 -2.50 -0.2 1359.20 1378.90 137,846 COMEX白银期货 22.963 -0.108 -0.5 22.755 23.360 48,872 COMEX铂金期货 1519.10 -6.40 -0.4 1506.50 1525.50 5,981 COMEX钯金期货 746.90 -2.75 -0.4 741.30 750.65 4,745 现货金 1370.42 -0.25 0.0 1360.40 1378.20 现货银 23.090 0.100 0.4 22.790 23.340 现货铂金 1514.49 1.89 0.1 1510.25 1522.00 现货钯金 745.22 -1.78 -0.2 744.50 749.00(完)

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