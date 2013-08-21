全球金市：金价大致持稳，因美联储会议记录没有提供缩减购债线索

全球金市：金价因英国正式启动脱欧微升，美元走坚限制升幅
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 美联储官员对缩减刺激措施时机的观点不一
* 金市午后成交清淡，交投震荡
* 标普称美国公债收益率上升令贵金属价格承压
路透纽约/伦敦8月21日 - 金价周三大致持平，因交易商消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的7月会议记录。该记录没有提供缩减购债时机的线索。
纽约午后，市场交投震荡，成交清淡，因美联储的声明显示一些政策制定者上月认为不久将可以“略微”放缓购债进度，但其他官员则认为要有耐心。
投资人急于看到美联储何时将开始放缓每月850亿美元的购债，多数预计9月将是量化宽松政策结束的开始。
会议记录发布后，金价走势反复，大致跟随美股表现。美国公债收益率上升看来令贵金属和股市全面承压。
1924 GMT，现货金 微跌0.25美元，报每盎司1,370.42美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 跌2.50美元，报每盎司1,370.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。
其他贵金属中，现货银 升0.4%，报每盎司23.09美元。
现货铂金 小涨0.1%，报每盎司1,514.49美元。现货钯金 跌0.2%，报每盎司745.22美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1370.10 -2.50 -0.2 1359.20 1378.90 137,846 COMEX白银期货 22.963 -0.108 -0.5 22.755 23.360 48,872 COMEX铂金期货 1519.10 -6.40 -0.4 1506.50 1525.50 5,981 COMEX钯金期货 746.90 -2.75 -0.4 741.30 750.65 4,745 现货金 1370.42 -0.25 0.0 1360.40 1378.20 现货银 23.090 0.100 0.4 22.790 23.340 现货铂金 1514.49 1.89 0.1 1510.25 1522.00 现货钯金 745.22 -1.78 -0.2 744.50 749.00(完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数
路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。