全球金市：金价在中国PMI数据公布后上涨，料将面临下行风险

* 美国就业和制造业数据直指经济持续改善

* 中国PMI制造业数据攀升

路透纽约/伦敦8月22日 - 金价周四上涨，因中国制造业数据良好提振提黄金对冲通胀的吸引力，但金价涨势看来脆弱，因全球经济改善和美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激计划可能使金价承压。

南非劳工问题重现，使铂金群金属（PGMs）价格大幅上涨。南非是全球最大铂金出产国，且是钯金主要供应国。

黄金交投震荡，成交量低于均值，此前数据显示上周美国初请失业金人数仍接近六年低位及制造业活动扩张，显示美国经济开始站稳脚根。

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

〝中国PMI正面。不单止是美国数据，全球数据直指经济持续改善，”CPM Group商品和资产管理部董事总经理Carlos Sanchez说。

〝我对金价表现良好感到意外，因美联储将从今年稍晚开始缩减刺激计划规模。这对商品和黄金不利。”

1804GMT，现货金 涨0.5%，报每盎司1,372.06美元，盘中最多升1%。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 上升0.7美元，报每盎司1,370.80美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约30%。

对南非贵金属供应的担忧升温。

南非劳工问题周四扩大，以万计的建筑工人准备从下周开始停工。黄金行业工会已暗示，计划就薪资进行罢工。

现货铂金 大涨1.9%，报每盎司1,535.74美元。现货钯金 升1.5%，报每盎司752.35美元。现货银 升0.8%，报每盎司23.03美元。

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