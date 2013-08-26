全球金市：金价升至1,400美元以上，因美国耐久财订单疲弱

* 金价触及1,406.01美元的11周高位

* 黄金上涨后料容易回落

* 全球最大的黄金支持上市交易基金的单日净流入为一年来最大

路透纽约/伦敦8月26日 - 金价周一升至11周高位，此前美国公布耐久财订单意外下降，令投资人寄望美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持购债以继续刺激经济。

金价自6月7日来首次升穿1,400美元，此前数据显示美国7月耐久财订单跌幅为约一年来最大，而一衡量企业资本财计划支出的指标也下跌。

周一报告是经济表现负面的最新迹象，此前美国公布的7月制造业，房屋开工及新屋销售数据已显示本季度经济增速将逊于分析师原本预期。

一些分析师认为，黄金在之前三周上涨约10%后，是时候回落。

“金价上涨主要原因是空头回补。如果金价未能在1,400美元上方站稳，可能将有获利了结，”汇丰金属分析师Howard Wen说。

1938 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,400.61美元，稍早高见1,406.10美元。

美国12月期金 收低2.70美元，报每盎司1,393.10美元。根据路透初步数据，Comex成交量较30日低约50%。伦敦市场因假休市。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周五增加6.61吨，至920.13吨，录得一年来最大单日百分比升幅。

现货银 上扬1%，至每盎司24.22美元。

现货铂金 涨0.6%，报每盎司1,542.49美元。现货钯金 跌0.7%，报每盎司743.72美元。 ----------------------------1938 GMT---------------------------------

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