全球金市：金价升至1,400美元以上，因美国耐久财订单疲弱

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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* 金价触及1,406.01美元的11周高位
* 黄金上涨后料容易回落
* 全球最大的黄金支持上市交易基金的单日净流入为一年来最大
路透纽约/伦敦8月26日 - 金价周一升至11周高位，此前美国公布耐久财订单意外下降，令投资人寄望美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持购债以继续刺激经济。
金价自6月7日来首次升穿1,400美元，此前数据显示美国7月耐久财订单跌幅为约一年来最大，而一衡量企业资本财计划支出的指标也下跌。
周一报告是经济表现负面的最新迹象，此前美国公布的7月制造业，房屋开工及新屋销售数据已显示本季度经济增速将逊于分析师原本预期。
一些分析师认为，黄金在之前三周上涨约10%后，是时候回落。
“金价上涨主要原因是空头回补。如果金价未能在1,400美元上方站稳，可能将有获利了结，”汇丰金属分析师Howard Wen说。
1938 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,400.61美元，稍早高见1,406.10美元。
美国12月期金 收低2.70美元，报每盎司1,393.10美元。根据路透初步数据，Comex成交量较30日低约50%。伦敦市场因假休市。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周五增加6.61吨，至920.13吨，录得一年来最大单日百分比升幅。
现货银 上扬1%，至每盎司24.22美元。
现货铂金 涨0.6%，报每盎司1,542.49美元。现货钯金 跌0.7%，报每盎司743.72美元。 ----------------------------1938 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1393.10 -2.70 -0.2 1388.40 1407.00 95,414 COMEX白银期货 24.010 0.272 1.1 23.800 24.425 54,796 COMEX铂金期货 1544.50 2.90 0.2 1531.10 1550.80 6,204 COMEX钯金期货 746.05 -4.80 -0.6 743.10 755.00 7,561 现货金 1400.61 4.17 0.3 1390.23 1406.01 现货银 24.220 0.230 1.0 23.900 24.400 现货铂金 1542.49 9.29 0.6 1534.50 1547.00 现货钯金 743.72 -5.24 -0.7 747.00 753.00(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。