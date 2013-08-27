全球金市：金价攀升1%，受助于避险买盘和对叙利亚局势的忧虑

* 美国公债价格攀升，股市走低

* 土耳其、俄罗斯和阿塞拜疆7月增加黄金储备

* 技术图表显示，黄金进入超买区域

路透纽约/伦敦8月27日 - 金价周二攀升1%，至逾三个月最高，因投资者在地缘政治紧张局势不断加剧之际寻求避险，预计西方大国很快会对叙利亚实施军事打击。

美国及其盟国告诉与总统阿萨德领导的武装力量激战的叙利亚反对派，西方大国可能在数日内对该国实施打击，使这场导致仇视情绪在中东地区蔓延的战争面临新的风险。

金价跟随美国公债等其他避险资产一同攀升。布兰特原油期货 跳涨超过3%，至约每桶115美元。美国股市标普500指数 急跌近1.5%。

美国6月房价上涨，但涨幅有所回落。

近期公布的美国经济数据令人失望，加剧美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减购债规模的不确定性。

1857 GMT，现货金 攀升0.9%，报每盎司1,417.10美元，稍早触及1,423.41美元，为5月15日以来最高。

美国12月期金 收涨27.10美元，报每盎司1,420.20美元。根据路透初步数据，成交量为156,000口，较30日均值低约20%。

国际货币基金组织 (IMF)公布的数据显示，土耳其、俄罗斯和阿塞拜疆等国7月增加其黄金储备，因金价从近三年低位反弹。这扶助提振买入人气。

分析师称，金价在本月稍早升穿50和100日移动均线，升至1,400美元之上并站稳，之后其技术前景继续改善。

金价在过去两周大涨12%，使其14日相对强弱指标升至71，进入超买区域。

其他贵金属方面，现货银 上涨0.9%，报每盎司24.50美元，稍早触及4月15日以来最高24.68美元。

现货铂金 回落1.1%，报每盎司1,523.24美元。现货钯金 小跌0.1%，报每盎司743.22美元。(完) ----------------------------1857GMT---------------------------------

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