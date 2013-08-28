全球金市：现货金升至三个半月高位但期金收跌，叙利亚局势令人不安

* 现货金触及5月14日以来最高，因黄金被视为避险资产

* SPDR Gold Trust黄金持仓量增加

路透纽约/伦敦8月28日 - 现货金周三短暂升至1,430美元上方的三个半月高位，受避险买需带动，因美国及其盟国计划向叙利亚发动军事攻击。

尽管美国期金周三收低，但现货金连升第五日，因叙利亚可能遭受被美国形容为可能持续数日的多国攻击计划，作为对叙利亚政府上周向反对派所控制的大马士革郊区实施毒气袭击的回应。该次毒气袭击导致数以百计的平民死亡。

美国原油期货上涨1%，因市场担忧任何针对叙利亚的行动将可能扩大为地区性中东冲突，这也增加了黄金作为对冲通胀工具的吸引力。

1929GMT，现货金 升0.1%，报每盎司1,416.86美元，稍早触及1,433.31美元，为5月14日以来最高。

美国12月期金 收低1.40美元，报每盎司1,418.60美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。

一些分析师表示，黄金看来容易因获利了结而走低，因其14日相对强弱指标(RSI)周三连升第五日来到71。读数在70以上被视为超买。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国7月成屋待完成销售指数较上月下跌1.3%，至109.5，预估为下跌0.5%。 此为楼市疲弱可能令美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟缩减每月850亿美元购债规模的迹象。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周二增加2.9万吨，或0.1%。

尽管SPDR Gold Trust黄金持仓量近期上升，但仍接近2009年初来的最低水平，且较2012年12月创下纪录高位低大约30%。

印度卢比兑美元下挫至纪录低位可能限制印度黄金需求。以印度卢比计价的黄金价格周三连续第二日创纪录高位。

其他贵金属方面，现货银 下跌0.7%，报每盎司24.30美元。现货铂金 上涨0.8%，报每盎司1,530.70美元。现货钯金 小升0.2%，报每盎司743.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1418.80 -1.40 -0.1 1413.20 1434.00 155,310

COMEX白银期货 24.391 -0.260 -1.1 24.220 25.120 81,931

COMEX铂金期货 1540.10 8.00 0.5 1516.00 1546.60 10,837

COMEX钯金期货 746.05 -3.10 -0.4 734.90 749.85 6,711

现货金 1416.86 0.82 0.1 1414.13 1433.31

现货银 24.300 -0.160 -0.7 24.260 25.080

现货铂金 1530.70 11.90 0.8 1520.50 1543.50

现货钯金 743.50 1.50 0.2 738.77 748.00(完)

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