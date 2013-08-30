全球金市：金价跌至1,400美元之下，但可能连续第二个月收涨

* 在克里发表电视讲话期间，金价一度缩减跌幅

* 金价本月可能上涨5.6%

* 美元兑欧元升至四周高位，因欧元区数据不佳

* 美国市场周一因劳动节假期休市

路透纽约8月30日 - 金价周五跌至1,400美元之下，因美元攀升至四周高位，且投资者在月底前结清头寸，并在近期上涨后在美国长周末前锁定获利。

金价本月仍可能录得5.6%的涨幅，在下午美国国务卿克里发表电视讲话期间一度缩减跌幅，克里为美国对叙利亚采取军事行动提供了广泛的依据。但克里讲话结束后，金价再度回落至讲话前的水平。

1751 GMT，现货金 跌0.83%，报每盎司1,395.91美元，日低为1,392.06美元。在克里发表电视讲话期间，金价缩减跌幅，下跌约0.4%。

美国12月期金 回落16.90美元，报每盎司1,396美元，跌幅为1.20%。

今日早盘，金价跌穿1,400美元，受累于美元兑欧元攀升至四周高位，因之前公布的欧洲经济数据疲弱。

今日公布的数据显示，7月美国中西部企业活动增至53.0，符合经济学家的预期，这扶助美元，打压金价。

不过，今日稍早公布的数据显示，美国消费者支出仅小增0.1%，不及增长0.3%的预期。