全球金市：金价跌至1,400美元之下，但可能连续第二个月收涨

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
* 在克里发表电视讲话期间，金价一度缩减跌幅
* 金价本月可能上涨5.6%
* 美元兑欧元升至四周高位，因欧元区数据不佳
* 美国市场周一因劳动节假期休市
路透纽约8月30日 - 金价周五跌至1,400美元之下，因美元攀升至四周高位，且投资者在月底前结清头寸，并在近期上涨后在美国长周末前锁定获利。
金价本月仍可能录得5.6%的涨幅，在下午美国国务卿克里发表电视讲话期间一度缩减跌幅，克里为美国对叙利亚采取军事行动提供了广泛的依据。但克里讲话结束后，金价再度回落至讲话前的水平。
1751 GMT，现货金 跌0.83%，报每盎司1,395.91美元，日低为1,392.06美元。在克里发表电视讲话期间，金价缩减跌幅，下跌约0.4%。
美国12月期金 回落16.90美元，报每盎司1,396美元，跌幅为1.20%。
今日早盘，金价跌穿1,400美元，受累于美元兑欧元攀升至四周高位，因之前公布的欧洲经济数据疲弱。
今日公布的数据显示，7月美国中西部企业活动增至53.0，符合经济学家的预期，这扶助美元，打压金价。
不过，今日稍早公布的数据显示，美国消费者支出仅小增0.1%，不及增长0.3%的预期。
现货银 下跌1.64%，报每盎司23.44美元。现货铂金 攀升至每盎司1,518.20美元，现货钯金 跌1.91%，报每盎司719.97美元。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。