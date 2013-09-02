全球金市：金价跌逾1%，因美国推迟对叙利亚采取军事行动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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奥巴马及其高级助手周日展开了全面的政治攻势，游说抱有疑虑的国会批准军事打击叙利亚，但要争取到许多国会议员和厌恶战争的民众支持仍有难度。
全球第二大产金国澳洲第二季的黄金产量较上年同期上升5%。
美国铸币局周五公布的数据显示，8月美国金币的需求下降77%至六年来最低水平，因零售需求持续放缓。
周五公布的数据还显示，对冲基金和其他货币经理人持有的黄金期货和选择权的多头仓位达到1月来最高，因美国可能对叙利亚动武促使投资者转向避险资产。
南非金矿工人计划自周二起开始罢工以谋求加薪，对该国的黄金开采业造成更大的损害。(完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 张荻；审校 王冠中)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。