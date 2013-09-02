全球金市：金价跌逾1%，因美国推迟对叙利亚采取军事行动

奥巴马及其高级助手周日展开了全面的政治攻势，游说抱有疑虑的国会批准军事打击叙利亚，但要争取到许多国会议员和厌恶战争的民众支持仍有难度。

全球第二大产金国澳洲第二季的黄金产量较上年同期上升5%。

美国铸币局周五公布的数据显示，8月美国金币的需求下降77%至六年来最低水平，因零售需求持续放缓。

周五公布的数据还显示，对冲基金和其他货币经理人持有的黄金期货和选择权的多头仓位达到1月来最高，因美国可能对叙利亚动武促使投资者转向避险资产。

南非金矿工人计划自周二起开始罢工以谋求加薪，对该国的黄金开采业造成更大的损害。(完)

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