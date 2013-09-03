全球金市：金价上涨1.3%，因美共和党议员支持对叙利亚动武

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
* 市场关注美国对叙利亚动武的决定
* 美国和以色列进行联合导弹测试，燃点避险买盘
路透纽约/伦敦9月3日 - 金价周二攀升1.3%，因两名资深共和党议员支持奥巴马总统发出的向叙利亚实施有限打击的呼吁，国际社会怀疑叙利亚总统阿萨德使用化学武器袭击平民。
金价扭转最初跌势，此前美国众议院议长贝纳(John Boehner)和美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)均表示支持向叙利亚采取军事行动，支持奥巴马。
“当看到支持叙利亚可能遭攻击的消息，金市出现买盘，而美股缩减涨幅，”U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek说。
Matousek也表示，市场对9月实货需求的期待也提振金价，通常情况下，9月实货需求十分强劲，因印度珠宝商会在9月增加库存，为印度教节日作准备。印度人通常会在节日期间大量购买黄金。
现货金 一度升至1,416美元的高位，在1830 GMT，上升1.3%，报每盎司1,411.86美元。
美国12月期金 上涨15.90美元，报每盎司1,412.00美元。
路透初步数据显示，成交量较30日均值多约15%，部份原因是美国市场周一因劳工节假期休市，被推迟的交易使周二成交量上升。
周二，以色列在事先未通报的情况下与美国在地中海地区进行联合导弹测试。俄罗斯雷达侦查到此次测试，并公布了此事。消息公布后，全球金融市场感到不安，交易员寻找叙利亚将遭攻击的蛛丝马迹。
现货银 上涨0.7%，报每盎司24.30美元。现货铂金 攀升1.4%，至每盎司1,534.74美元，现货钯金 升0.4%，报每盎司715.22美元。
----------------------------1830 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1412.00 15.90 1.1 1373.60 1416.40 195,162 COMEX白银期货 24.382 0.919 3.9 23.100 24.460 1,060 COMEX铂金期货 1538.20 11.10 0.7 1512.90 1540.90 11,546 COMEX钯金期货 716.20 -5.90 -0.8 713.55 727.70 69 现货金 1411.86 17.57 1.3 1384.98 1416.00 现货银 24.300 0.170 0.7 24.020 24.470 现货铂金 1534.74 20.54 1.4 1520.19 1537.00 现货钯金 715.22 2.72 0.4 716.50 723.00(完)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。