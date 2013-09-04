全球金市：金价走低，受助于经济成长希望和叙利亚担忧缓解

* 美国国会是否会以及何时可能授权对叙利亚动武仍不确定
* 美国8月汽车销售增加，美联储褐皮书支撑金价
* 银和铂金系金属价格走低
路透纽约/伦敦9月4日 - 金价周三急跌1.5%，跌至1,400美元之下，因美国8月汽车销售强劲，提振经济成长希望，且对西方牵头对叙利亚实施军事打击的忧虑有所缓解。
银和铂金系金属价格跟随其他工业金属走低。铂金和钯金均录得逾两个月最大单日跌幅。
金价回吐周二录得的涨幅。美国国会是否会批准对叙利亚动武仍不确定。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以温和至适度的步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。
1925 GMT，现货金 急跌1.5%，报每盎司1,390.61美元。
美国12月期金 收跌22美元，报每盎司1,390美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值低约20%。
银和铂金系金属普跌，尽管数据显示美国8月汽车销售增长17%，为2007年10月以来最强。
现货银 急跌3.1%，报每盎司23.42美元，为7月17日以来最大单日跌幅。
现货铂金 劲挫2.4%，报每盎司1,492.28美元，为6月26日以来最大单日跌幅。现货钯金 盘中跌至每盎司700美元之下，为约两个月来首次，日内跌2.9%，报每盎司695.47美元，为6月26日以来最大单日跌幅。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1390.00 -22.00 -1.6 1384.60 1415.00 130,647
COMEX白银期货 23.415 -1.014 -4.2 23.375 24.430 44,673
COMEX铂金期货 1494.70 -43.50 -2.8 1490.80 1540.10 12,340
COMEX钯金期货 698.25 -19.70 -2.7 693.70 720.20 6,446
现货金 1390.61 -21.43 -1.5 1385.25 1414.61
现货银 23.420 -0.750 -3.1 23.360 24.380
现货铂金 1492.28 -36.72 -2.4 1494.75 1536.50
现货钯金 695.47 -20.53 -2.9 696.27 716.22(完)