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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 05:24 BJT

全球金市：金价跌至两周低位，因美国数据助燃美联储缩减刺激计划观点

* 美国服务业和民间就业数据巩固美联储将缩减刺激计划预期

* 金价早盘涨势消退，因欧洲央行承诺维持低利率

* 7月中国由香港进口的黄金上升

路透纽约/伦敦9月5日 - 黄金价格周四重挫约2%，至两周低位，因良好的美国经济数据巩固市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快收紧刺激计划。美联储的刺激计划提振金价上升。

欧洲央行维持低利率的承诺使金价回吐早盘录得的涨幅，而美国计划对叙利亚动武缺乏进展，进一步打压黄金的避险魅力。

在数据显示美国8月服务业活动扩张速度为约八年来最快后，黄金卖盘加速，压低金价至每盎司1,364.91美元，为8月22日来最低水平。

在美国服务业数据公布前，数据显示美国8月民间部门就业人数增加17.6万人，且上周初请失业金人数下降至近五年低位。

这些数据表明就业市场以缓慢但稳定的步伐增长，且美联储可能因此确信可缩减每月850亿美元购债规模。就业市场表现是美联储决定缩减刺激计划的关键因素之一。

美国周五将公布8月官方就业数据。

2000 GMT，现货金 下跌1.6%，报每盎司1,368.01美元，延续周三录得1.5%跌幅的頽势。

美国12月期金 收跌17美元，或1.2%，报每盎司1,373美元。

香港政府统计处周四发表的数据显示，7月份香港对中国内地的黄金总出口为129,232公斤（129.232吨），按月增加15.7%；月内自中国进口的黄金总量按月更大升80%。

现货银 下跌1.1%，报每盎司23.18美元。现货铂金 下滑约1%，报每盎司1,479.24美元。现货钯金 跌1.6%，报每盎司684.47美元。(完)

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