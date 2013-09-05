全球金市：金价跌至两周低位，因美国数据助燃美联储缩减刺激计划观点

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 美国服务业和民间就业数据巩固美联储将缩减刺激计划预期
* 金价早盘涨势消退，因欧洲央行承诺维持低利率
* 7月中国由香港进口的黄金上升
路透纽约/伦敦9月5日 - 黄金价格周四重挫约2%，至两周低位，因良好的美国经济数据巩固市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快收紧刺激计划。美联储的刺激计划提振金价上升。
欧洲央行维持低利率的承诺使金价回吐早盘录得的涨幅，而美国计划对叙利亚动武缺乏进展，进一步打压黄金的避险魅力。
在数据显示美国8月服务业活动扩张速度为约八年来最快后，黄金卖盘加速，压低金价至每盎司1,364.91美元，为8月22日来最低水平。
在美国服务业数据公布前，数据显示美国8月民间部门就业人数增加17.6万人，且上周初请失业金人数下降至近五年低位。
这些数据表明就业市场以缓慢但稳定的步伐增长，且美联储可能因此确信可缩减每月850亿美元购债规模。就业市场表现是美联储决定缩减刺激计划的关键因素之一。
美国周五将公布8月官方就业数据。
2000 GMT，现货金 下跌1.6%，报每盎司1,368.01美元，延续周三录得1.5%跌幅的頽势。
美国12月期金 收跌17美元，或1.2%，报每盎司1,373美元。
香港政府统计处周四发表的数据显示，7月份香港对中国内地的黄金总出口为129,232公斤（129.232吨），按月增加15.7%；月内自中国进口的黄金总量按月更大升80%。
现货银 下跌1.1%，报每盎司23.18美元。现货铂金 下滑约1%，报每盎司1,479.24美元。现货钯金 跌1.6%，报每盎司684.47美元。(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉