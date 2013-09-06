全球金市：金价因美国就业数据令人失望而上涨，但本周下滑

* 美国8月非农就业岗位增幅不及预期

* 金价本周下滑0.5%，因对叙利亚局势的担忧减轻

* 美联储官员赞成9月开始缩减购债

路透纽约/伦敦9月6日 - 黄金价格周五上扬1.5%，此前美国公布的非农就业岗位增幅不及预期，使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将开始缩减购债愈发不明朗。

尽管周五上扬，金价本周下滑0.5%，连跌第二周，因美国可能对叙利亚动武缺乏进展，黄金的避险吸引力降低。

美国劳工部公布，美国8月非农就业岗位增加16.9万个(预估为增加18.0万个)，8月失业率为7.3%(预估为7.4%)，为四年半最低，因更多美国人放弃寻找工作。 数据公布后，金价一度跳升达30美元或2%。

令人失望的就业报告令美联储本月稍晚是否要缩减货币刺激措施的决定复杂化，美联储将在9月18日发布下一份货币政策声明。

美国总统奥巴马周五抵住了要求其放弃空袭叙利亚计划的压力，称在20国集团(G20)中还有10个国家领导人支持要对叙利亚化武袭击作出“强硬”回应。

1843 GMT，现货金 上扬1.5%，报每盎司1,387.46美元。

美国12月期金 收高13.50美元，报每盎司1,386.50美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。

Mitsui Precious Metals分析师David Jollie表示，美国就业数据逊于预期显示美联储缩减每月850亿美元的量化宽松政策可能要比之前预期的进一步推迟。

堪萨斯联储银行总裁乔治表示，美联储应在本月稍后开始缩减购债，以将货币政策带入“逐步且可预见”的正常化进程。