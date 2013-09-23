更正-全球金市：金价下跌，因市场再度担忧美联储缩减购债

(更正：正文第五段译文有误，应为“因美国经济继续缓慢成长将使美联储得以逐步撤除刺激计划”，而非“因美国经济成长继续放缓将使美联储得以逐步收紧刺激计划”)

* 杜德利支持贝南克6月公布的缩减QE规模的时间框架

* 买家离场，因不确定美联储缩减购债的时间表

路透纽约/伦敦9月23日 - 金价周一下跌，因投资人重新忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在下月开始缩减购债计划。

美国纽约联储总裁杜德利称，只要美国经济持续改善，贝南克6月公布的缩减QE规模的框架‘在很大程度上保持完整’。

金市投资人原本已感到不安，因圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五称，美联储仍可能在10月会议上决定开始削减购债规模，令金价大跌3%。

因有迹象显示美国楼市数据及就业市场增长令人失望，使美联储撤出其货币刺激计划的时间框架存在不确定性，这导致黄金市场的波动率上升。

“金价的下行压力将增加，因美国经济继续缓慢成长将使美联储得以逐步撤除刺激计划，Alliance Financial LLC贵金属部首席交易商说。

1922 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,322.41美元。

美国Comex-12月期金 收低5.50美元，报每盎司1,327美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低20%。

投资人对黄金支持上市交易基金的兴致仍相当疲弱。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周五减少0.2%，至910.19吨。这使黄金持仓量在今年累积下降440吨。

其他贵金属方面，现货银 下跌0.5%，至每盎司21.68美元。现货铂金 下滑0.7%，报每盎司1,417.74美元。现货钯金 跌0.5%，报每盎司710.97美元。 ----------------------------1922 GMT---------------------------------

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