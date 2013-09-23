更正-全球金市：金价下跌，因市场再度担忧美联储缩减购债

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
(更正：正文第五段译文有误，应为“因美国经济继续缓慢成长将使美联储得以逐步撤除刺激计划”，而非“因美国经济成长继续放缓将使美联储得以逐步收紧刺激计划”)
* 杜德利支持贝南克6月公布的缩减QE规模的时间框架
* 买家离场，因不确定美联储缩减购债的时间表
路透纽约/伦敦9月23日 - 金价周一下跌，因投资人重新忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在下月开始缩减购债计划。
美国纽约联储总裁杜德利称，只要美国经济持续改善，贝南克6月公布的缩减QE规模的框架‘在很大程度上保持完整’。
金市投资人原本已感到不安，因圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五称，美联储仍可能在10月会议上决定开始削减购债规模，令金价大跌3%。
因有迹象显示美国楼市数据及就业市场增长令人失望，使美联储撤出其货币刺激计划的时间框架存在不确定性，这导致黄金市场的波动率上升。
“金价的下行压力将增加，因美国经济继续缓慢成长将使美联储得以逐步撤除刺激计划，Alliance Financial LLC贵金属部首席交易商说。
1922 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,322.41美元。
美国Comex-12月期金 收低5.50美元，报每盎司1,327美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低20%。
投资人对黄金支持上市交易基金的兴致仍相当疲弱。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周五减少0.2%，至910.19吨。这使黄金持仓量在今年累积下降440吨。
其他贵金属方面，现货银 下跌0.5%，至每盎司21.68美元。现货铂金 下滑0.7%，报每盎司1,417.74美元。现货钯金 跌0.5%，报每盎司710.97美元。 ----------------------------1922 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1327.00 -5.50 -0.4 1313.40 1332.00 126,671 COMEX白银期货 21.857 -0.070 -0.3 21.300 21.970 42,181 COMEX铂金期货 1425.90 -6.70 -0.5 1420.00 1437.00 13,143 COMEX钯金期货 717.95 -4.00 -0.6 707.65 722.85 3,307 现货金 1322.41 -2.58 -0.2 1314.63 1331.50 现货银 21.680 -0.110 -0.5 21.420 21.920 现货铂金 1417.74 -9.66 -0.7 1425.25 1433.99 现货钯金 710.97 -3.23 -0.5 710.02 719.72(完)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。