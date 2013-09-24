全球金市：金价结束三日连跌上扬，受助于低吸买盘

* 低吸买盘扶助金价逆转早盘跌势
* Barrick Gold首席执行长就进一步出售资产进行磋商
* SPDR黄金持仓量再度减少，实货需求疲弱
路透纽约/伦敦9月24日 - 金价周二上扬，因在价格走低后出现的实货买盘，以及技术性支持扶助金价结束三日连跌。
今日稍早，金价走低，因美国经济数据显示，美国7月房价增速放缓，且9月消费者信心下降。
金价稍后转跌为升，受助于低吸和技术性买盘，之前金价从1,300美元附近的日内低位反弹。
1913 GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,323.70美元。
美国12月期金 收跌10.70美元，报每盎司1,316.30美元，根据路透初步数据，成交量与30日均值一致。
亚洲地区的黄金溢价仍然疲弱，因在最大黄金消费国印度和中国进入传统结婚和节日季之前，实货需求疲弱。通常在这个季节黄金消费强劲。
印度实施的限制黄金进口的举措也使买家持币观望。
金矿矿商方面的消息，Barrick Gold Corp 的首席执行长Jamie Sokalsky告诉路透，该公司正就进一步出售资产进行磋商，重点剥离规模较小，成本较高的矿场。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五减少0.1%，上周再度减少1吨，年内迄今累积减少440吨。
其他贵金属方面，现货银 上扬0.6%，报每盎司21.72美元。现货铂金 攀升0.6%，报每盎司1,423.49美元。现货钯金 跳涨0.9%，报每盎司718.75美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1316.30 -10.70 -0.8 1305.50 1329.40 147,363
COMEX白银期货 21.586 -0.271 -1.2 21.325 22.035 41,169
COMEX铂金期货 1418.80 -7.10 -0.5 1416.10 1433.00 13,881
COMEX钯金期货 720.00 2.05 0.3 711.40 722.25 2,315
现货金 1323.70 2.16 0.2 1306.65 1328.96
现货银 21.720 0.120 0.6 21.330 21.990
现货铂金 1423.49 7.89 0.6 1421.00 1430.00
现货钯金 718.75 6.75 0.9 713.75 719.75(完)